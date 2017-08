Pse duhet bërë me detyrim votimi në Shqipëri…

Para disa javësh, një nga mendimtarët më të mëdhenj të kësaj kohe, nobelisti Daniel Kahneman sugjeronte se votimi mund të bëhet me detyrim, për të shmangur disa ngjarje të hidhura politike në botën perëndimore.

Votimi me detyrim e nxit elektoratin të mendojë me thellë kur e hedh votën, thekson ai.

Nënkryetari i PD, Edmond Spaho e ka hedhur një tezë të tillë në këto ditë vape.

Drejtori i gazetës Mapo, Ervis Iljazaj shkruan në editorialin e sotëm se në kontekstin shqiptar, votimi i detyruar është i domosdoshëm.

“Për t’u kthyer te rasti i Shqipërisë, vota e detyrueshme për votuesit që dëshmohen se ndodhen në territorin e saj në ditën e zgjedhjeve, do të rriste padyshim numrin e pjesëmarrjes në votime, duke krijuar kështu një proces demokratik më të legjitimuar. Detyrim nuk do të thotë votim me patjetër për një forcë politike. Fleta e votimit mund të lihet e bardhë, duke i dhënë mundësinë kështu, edhe atyre qytetarëve që nuk preferojnë asnjë parti politike apo kanë revoltë ndaj tyre. Mjafton që të paraqiten në kutitë e votimeve duke përmbush detyrimin e tyre qoftë edhe me abstenim. Duke rritur numrin e votuesve ndikimi i shitblerjes së votës në rezultatin final është shumë herë më i vogël. Po ashtu, duke aplikuar sanksione të ndryshme, një nga problematikat më të mëdha të shitjes së votave nëpërmjet marrjes së kartave të identitetit që ndalojnë votimin e shumë personave do të ulej ndjeshëm,” shkruan Iljazaj.

“Fenomeni i shitblerjes së votës, sigurisht që nuk do të eliminohej tërësisht me votimin e detyrueshëm, por do të kishte një impakt shumë të rëndësishëm në luftën kundër tij. Megjithatë, të gjitha instrumentet për të aplikuar atë janë teknikalitete që mund të diskutohen. Zgjidhjet janë të pafundme. E rëndësishme është të thuhet se, vota e detyrueshme nuk është aspak heqje lirie apo e të drejtës së njeriut për të mos votuar. Ajo është thjesht një instrument që kërkon të ndërtojë një sistem politik dhe demokratik sa më legjitim dhe, për këtë duhet një sforco nga të gjithë pjesëtarët e një shoqërie. Vota e detyrueshme është thjesht një edukim politik, i domosdoshëm për kontekstin shqiptar”.