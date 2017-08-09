Në ditët kur po përgatitej zbarkimi i madh…Postuar më: 08 August 2017 22:50
Ajo ditë njihet si “D-Day” (Dita D), ose ‘Pushtimi’ Normandisë nga ushtritë aleate, të cilat zbarkuan në plazhet francize në qershor 1944, për të çliruar Francën dhe më pas edhe tërë Europën nga çizmja e ushtarit nazist.
Por ajo ditë e cila ishte një e vetme, u mundësua vetëm pas vitesh të tëra përgatitjesh titanike dhe grumbullimit kolosal të njerëzve, automjeteve dhe materialeve ushtarake në Angli.
Në muajt që çuan në “D-Day”, pjesa Jugore e Anglisë filloi të dukej si një kamp masiv ushtarak, ku rrugët, pyjet, fshatrat dhe lëndinat ishin të mbushura plot e për plot me makina, tanke, topa, fushat me aeroplanë dhe portet me anije zbarkimi.
Në këtë seri fotografish ne do t’ju tregojmë disa nga rezervat (britanike) të grumbulluara për atë ditë historike./Mapo.al/
ISHTE 6 QERSHORI I 1944 … NE NORMANDIE … ZBARKUAN 200 MIJE ALEATE AMERIKANE ANGLEZE KANADEZE POLAKE SKOCEZE ..NGA E GJITHE BOTA KUNDER HITLERIT …POR ME ARMET E AMERIKES .. SE AMERIKA FINANCONTE LOGISTIKEN .. DO ME THEN … CDO GJE CDO SULM … DHE LUFTA FILOI NE 6 TE MENGJEZIT DERI NE 20 TE DARKES … DHE VETEM PER NJE DITE U VRANE 10 MIJE CUNA TE RINJ AMERIKANE DHE SHUME TE JTEE ANGLEZE SKOCEZE DHE …GJERMANET MEGJITHESE KISHIN BERE BUKIERE 2 KATESHE ME BOTON ARME DHE CDO PELLEMBE RERE PLAZHI E KISHIN MINUAR .PRAPE FORCAT ALEATE JA ARRITEN QELLIMIT .. E MORREN NORMANDINE POR HUMBJET ISHN TE MEDHA .. DHE TE PLAGOSURIT ISHIN TE SHUMTE ….. I KAM VIZITUAR PLAZHET KU U BENE LUFTIMET DHE VARREZAT E AMERIKANEVE … . PA KETE LUFTE EUROPA DO TE QENDRONTE AKOMA NJA 20 VJET NEN DHUNEN E HITLERIT …. MERCI
DHE NE KETE BETEJE …. MORREN PJECE .. GJENERRALI ME I MADH I LUFTES … GENERAL PATON …. DHE GENERALI ME I MADH I HITLERIT ERVIN ROMEL … QE I FORCOI POZICIONET NE MURIN E ATLANTIKUT … .. NE CDO KODER BERI BUNKIERE… DHE E DINTE SE ALETATET KISHN NJE FORCE LOGJISTIKE SHUME ME TE MIRE SE ATO GJERMANET .. SE VETE GENERAL ROMEL E HUMBI LUFTEN NE AFRIKE .. ME FORCAT ALEATE .. DHE ALEATET BENE NJE LOJE TE DYFISHTE SE … NE KRAHUNE TJETER PERBALLE PAS DE CALAIS ..TE FRANCES VUNE SHUME AUTOMJETE TANKE ZIZA ME ARME FALLSO .. TE BERA ME KARTON DHE PLASTIKE .. SEPSE GJERMANET I KISHIN FOTOGRAFUAR NGA AJRI DHE . DHE PRISNIN SULMIN NE PAS DE CALAIS … DO ME THENE KISHIN CUAR SHUMEE FORCA NE KRAHUN TJETER TE FRANCES … DHE KJO E BERI ME TE LEHTE ZBARKIMIN NE NORMANDIE …. DHE PO TI SHIKOSH POZICIONET NE KODRAT E NORMANDISE QE JANE SHKEMB DHE BUNKIERE … .. ISHTE SHUME E VESHTIRE TI MIRRJE KETO POZICIONE … NJE USHTAR AMERIKAN THA ….. EDHE NENA IME ME NJE LLASTIKE MUND TE NA VRASI SI MIZA QE ANDAJ NGA LART … SE LARTESIA ISHTE MBI 10 METRA … DHE I KAM PARE … INTERVISTAT E NAZISTAVE GJERMANE ..MBAS LUFTE ..VETERANE QE TREGONIN.. THONIN JANE TE CMENDUR QE ZBARKOJN KETU ….. . ISHTE ME TE VERTETE NJE HEROIZEM I MADH … QE KOMUNISTAT NUK FLISNIN NUK TREGONIN …. DHE I MADHI KADARE .?? ..QE E NJIHTE HISTORINE … POR KURRE SE MORRI GUXIMIN TE SHKRUANTE EDHE NJE RRJESHT PER KETO HERONJ …. MERCI GAZETA .QE ME KETO FOTO LAJME I HAPNI SYTE DISAVE ……… DHE NE SHQIPERI DUHET TE BEJNE NJE EMISION ME KETE NGJARJE TE MADHE ..KA NE ARSHIVA VETERANE TE LUFTES .. QE KANE VDEKUR .POR KUJTIMET E TYRE JANE AKOMA NE CDO RRJETE TE INTERNETIT..MERCI ENCORE .. ET A BIENTOT ……