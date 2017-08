Në ditët kur po përgatitej zbarkimi i madh…

Foto 1 nga 24

Ajo ditë njihet si “D-Day” (Dita D), ose ‘Pushtimi’ Normandisë nga ushtritë aleate, të cilat zbarkuan në plazhet francize në qershor 1944, për të çliruar Francën dhe më pas edhe tërë Europën nga çizmja e ushtarit nazist.

Por ajo ditë e cila ishte një e vetme, u mundësua vetëm pas vitesh të tëra përgatitjesh titanike dhe grumbullimit kolosal të njerëzve, automjeteve dhe materialeve ushtarake në Angli.

Në muajt që çuan në “D-Day”, pjesa Jugore e Anglisë filloi të dukej si një kamp masiv ushtarak, ku rrugët, pyjet, fshatrat dhe lëndinat ishin të mbushura plot e për plot me makina, tanke, topa, fushat me aeroplanë dhe portet me anije zbarkimi.

Në këtë seri fotografish ne do t'ju tregojmë disa nga rezervat (britanike) të grumbulluara për atë ditë historike.