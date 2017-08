Mediu:Pse kam frikë nga bashkimi ekonomik Shqipëri-Serbi

Ish-ministri i Mbrojtjes, Fatmir Mediu në një status të tijin botuar në FB, shkruan për idenë e një bashkimi ekonomik në Ballkanin Jugperëndimor.

Ai thotë se asnjë ide nuk mund të hidhet poshtë aprirori, por thekson se ky bashkim ka avantazhet dhe disavantezhet e veta për Shqipërinë.

Mediu i druhet një dominimi serb në këtë bashkim.

STATUSI

Te dashur miq

Asnje ide nuk eshte per tu perkrahur apo hedhur poshte apriori.

Krijimi I nje tregu Balkanik ka anet e veta pozitive dhe negative.

Kjo mardhenie nuk mund te jete monopol i nje njeriu qofte Ky Kryeministri.

Ai duhet te jete rezultat i nje gjykimi ekspertesh ekonomik dhe vendimi gjithperfshires pokitik, mbi te gjitha me shume transparence me opinionin publik.

1-Mendimi I eksperteve eshte I detyrueshem per shkak se ai percakton avantazhet dhe disavantazhet tona.

Po ashtu duhet te analizoje sa shqiptaret si komb kudo qe jane kthehem ne faktor i integruar ekonomik dhe me peshe ne te ashtuquajturin treg balkanik.

Po ashtu duhet te vleresojne faktin se ne kete gare te vendeve te Ballkanit per te perfituar nga mbeshtetja e BE per kete mardhenie te re, Sa kompetitive jemi ne si vend.

Deri tani ne kemi deshtuar te terheqim fonde nga BE apo Ne kunder te iniciatives se Berlinit.

Ne asnje nga keto takime qofte edhe per kete te sot min Rama nuk flet per ndonje projekt konkret apo perfitim konkret, pervecse demagogjise dhe shoë-t qe e ka kthyer ne art te mashtrimit.

2- Gjykimi politik eshte i domosdoshem sepse sic kemi interesa ekonomike te perbashketa kemi dhe mardhenie dhe gjykime politike krejt te ndryshme.

Influencat dhe mardheniet gjeopolitike ne Ballkan ndermjet shqiptareve dhe Serbeve jane shume te ndryshme per te mos thene te kunderta.

Keshtu Ne kete kendveshtrim duhet para se kjo mardhenie ekonomike ne cfare pozicionesh e vendos Shqiperine.

Gjykimi politik dhe marveshja e brendeshme politke eshte e domosdoshme edhe per faktin sepse keto jane mardhenie qe tejkalojne mandatet e nje mazhorance dhe nje qeverie, prandaj kerkojne mirkuptim parlamentar.

Ish Jugosllavia eshte nje historine hidhur mardheniesh te komunisteve te bashkuar ne qellime politike dhe te ndare ne interesa pushteti. Ideja e tregut ekonomik rajonal eshte elaboruar heret nga Serbet dhe vellai i Rames Vucic. Prandaj eshte e rendesishme qe kjo ide te mos kete vetem qendrimin e BE por edhe miqeve tane Amerikane si dhe ekspertizen vendase dhebte huaj.