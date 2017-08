Mediat: Udhëtonte me 200 km/h, e ndaloi policia. Balotelli: Gazetat italiane ta shpifin

Foto 1 nga 3

Aty ku është Mario Balotelli është e vështirë të mos ketë lajm, paçka se vetë futbollisti pretendon se shpesh kjo ndodh për shkak të mediave jo serioze.

Futbollisti i Nice është ndaluar nga një patrullë në autostradën që lidh Vinçenzën me Padovën, për tejkalim shpejtësie pasi “Super Mario”, sipas asaj që raportojnë mediat italiane, po udhëtonte me një shpejtësi prej 200km/h me automjetin e tij “Ferrari”.

Kjo ka irrituar shumë futbollistin me ngjyrë i cili nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka mohuar ngjarjen dhe ka theksuar se kjo ndodh për shkak se njerzit janë xheloz për makinën e tij.

Balotelli gjithashtu nuk nguron të akuzojë edhe mediat italiane për pa-profesionalizëm.

“200 km/h nuk është e vërtetë. Këto lajme vijnë nga njerëzit që janë xheloz për makinën time. Megjithatë kontrolli është shumë normal, unë u largova në heshtje.

Gazetat italiane ta shpifin, nuk e vërtetojnë asnjëherë vërtetësinë e informacionit. Italia nuk ndryshon kurrë. Është shumë më mirë në Francë”,- deklaroi sulmuesi.