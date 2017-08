Mbytja e pushuesve në plazhe, ‘shpërthen’ Berisha: Këtu s’ka shtet, u shënua viktima e 21-të

Plazhet shqiptare këtë verë janë kthyer në makth për turistët vendas dhe të huaj, pasi nuk ka më asnjë garanci për jetën e tyre.

Gjatë ditës së sotme një tjetër njeri humbi jetën duke u larë në det, ndërkohë që qeveria shqiptare këtë sezon veror pavarësisht se ju ka marrë taksat qytetarëve të saj, nuk mori asnjë masë për ruajtjen dhe mbrojtjen e jetës së qytetarëve në plazhe.

Ish-kryeminsitri Sali Berisha, duke ju shprehur ngushëllimet familjeve të viktimave, i ka kujtuar qeverisë se këtë sezon turistik në Shqipëri janë mbytur 4 herë më shumë persona se në mbarë Europën.

Sipas tij këto shifra frikësuese regjistrohen për herë të parë në vendin tonë.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri Berisha në Facebook:

Në Shqipëri, këtë sezon turistik u mbytën pushues 4 herë më shumë se në mbarë Europën!

Të dashur miq, sot mediat njoftuan mbytjen e radhës të një pushuesi në Velipojë, mbytja e tretë kjo në pesë ditët e fundit në brigjet e vendit. Kjo ishte viktima e 21-të e këtij sezoni turistik në ujërat e brigjeve të detrave tona, sikur të ishin brigjet e askujt.

Me viktimën e sotme numri i pushuesve që u mbyten vetëm në ujërat e brigjeve te detrave të vendit këtë sezon turistik, kalon me mbi katër herë numrin e pushuesve të mbytur në të gjitha brigjet e detrave të Europes. Kjo shifër e paregjistruar kurrë me parë në Shqipëri, dëshmon kështu se brigjet tona janë brigje të një vendi pa shtet, brigje në të cilat, pavarësisht nga taksat që paguajnë pushuesit, jeta e tyre nuk kushton asgjë dhe, kundër rrezikut që paraqet uji, nuk investohet qofte dhe një qindarkë nga qeveria apo bashkitë për shpëtimin e njerëzve në rrezik mbytje.

Duke shprehur ngushëllimet familjes së viktimës së radhës dhe familjeve të të gjitha viktimave që u mbytën këtë verë pa patur asnjë lloj ndihme të shpejtë shpëtimi, dënoj si të papërgjegjshme dhe kriminale qëndrimet e qeverisë dhe vet Noriegës për mungesën e plotë të ndihmës ndaj rrezikut të njohur që ekziston për jetën e pushuesve që lahen në ujërat e brigjeve tona! sb