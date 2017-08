Kryemadhi kërkon falje: Po shkojmë drejt diktaturës

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, duke folur nga kampingu i të rinjve të LRI deklaroi se vendi po shkon drejt diktaturës.

“Kemi një qeveri që nuk e dimë se çfarë është, ka edhe ministra të LSI-së, ka edhe ministra të Partisë Demokratike, ka edhe ministra të Partisë Socialiste. Kemi një Parlament që do të mblidhet pas disa javësh dhe një situatë ekonomike dhe politike tejet të rëndë. Gallup e nxjerr që 56 për qind e shqiptarëve duan të ikin nga Shqipëria. Ndërsa, Eurobarometri nxjerr që 56 për qind e shqiptarëve janë shumë të lumtur nga ekonomia që po lulëzon në Shqipëri. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që ne nuk kemi një objektiv, një qëllim,” tha Kryemadhi.

“Prandaj, LRI dhe të gjithë të rinjtë dhe të rejat e Shqipërisë kanë sot një objektiv shumë të qartë, Shqipëria ka nevojë për një forcë të majtë politike. Ka nevojë për një filozofi të thjeshtë që ka të bëjë me njerëzit, me të rinjtë dhe të rejat, me shëndetësinë, arsimin, ekonominë, zhvillimin, infrastrukturën dhe me bukën e përditshme që çdo shqiptar çon në shtëpi. Dilema e madhe që krijohet është: ku do të shkojë Shqipëria? Nuk është Europa që do ta bëjë Shqipërinë, por do të jemi vetë në shqiptarët që do ta ndërtojmë Shqipërinë”.

“Unë dua të them që e majta në Shqipëri gjithmonë e më shumë po zbehet, po zbehet dhe po mbulohet nga pluhuri i oligarkëve, nga pluhuri i një politike e cila gjithmonë e më shumë kërkon pushtet pa limit dhe çdo ditë e më shumë po e venit të majtën në Shqipëri, duke e kthyer vendin në një demokraci hibride. Dhe ndërkohë po shkojmë drejt diktaturës dhe çdo ditë e më shumë po shohim se si për fatet e secilit prej nesh po vendos një individ i vetëm. Prandaj kjo duhet të na kthjellojë që të gjithëve, duhet të na organizojë që të gjithëve që me solidaritet, me bashkim forcash, duke punuar në grup, duke respektuar njëri-tjetrin por mbi të gjitha duke e dashur njëri tjetrin të bëjmë çdo gjë të mundur. Studentët e vitit 1992 rrëzuan një regjim i cili u ndërtua mbi mashtrimin që shqiptarët ishin më të lumturit në të gjithë botën, më të pasurit në të gjithë botën, ndërkohë që jetonim në skamje. Sot po kjo varfëri ka pllakosur në familjet shqiptare. Kjo vjen edhe prej indiferencës së klasës politike por mbi të gjitha vjen si rezultat i indiferencës së të rinjve”.

“Ne nuk kemi frikë të kërkojmë falje për gabimet që kemi bërë, ne nuk kemi frikë të themi që duhet të kishim edhe këtë gjë apo atë gjë. Por ne nuk kemi as kompleksin për të thënë se për aq kohë sa kemi qenë në qeverisje u kemi shërbyer shqiptarëve me të gjitha mundësitë tona dhe me dorë në zemër e me dëshirën për t’i ndihmuar dhe për t’u dhënë atyre atë që u takon. Gabimet janë për njerëzit dhe nëse njerëzit nuk bëjnë gabime nuk mund të përmirësohen. Nëse ti nuk rrëzohesh, nuk ringrihesh dot, por kur gabimi kthehet në faj, ai nuk është më gabim, por është faj dhe është një detyrim i jashtëzakonshëm ndaj qytetarëve.

Ndaj dhe ne me pozicionimin tonë sot si opozitë të gjitha gabimet tonë nuk do ti përsërisim më por do të qëndrojmë fort do të marrim përgjegjësitë, do të marrim përsipër çdo angazhim dhe do të bëjmë atë që është e mundur. Luftë frontale kundër çdo padrejtësie dhe për të ngritur zërin ndaj çdo padrejtësie që i bëhet çdo të riu, çdo të reje, burri apo gruaje, fëmije dhe kujtdo tjetër”.