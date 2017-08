INSTAT: Veshjet, më të lira në korrik, por çmimet e ushqimeve rriten

Inflacioni për muajin korrik shënoi 2 për qind, raporton Instituti i Statistikave me një rënie të papërfillshme krahasuar me qershorin. Ndërkohë, edhe krahasuar me një vit më parë ndryshimi është i vogël.

Brenda këtij grupi, çmimet e zarzavateve u rritën me 13.7% dhe frutave 11.2%, kurse për ushqimet e tjera shtrenjtimi ka qenë më i përmbajtur, me përjashtim të vajrave, janë shitur me 3% më lirë.

Në krahun rënës është grupi i veshjeve dhe këpucëve me ndryshim vjetor minus 1.7%, pasuar nga grupet argëtim dhe mobilie, pajisje shtëpiake dhe mirëmbajtje me minus 0.1% secili.