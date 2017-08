Horror ajo që ka ndodhur me pyjet e Skraparit! Ja fotot që vijnë…

Foto 1 nga 4

Horror me pyjet e Skraparit/ Ja fotot që publikoi Jamarbër Malltezi

Prej shumë javësh Shqipëria u mbulua nga zjarri, por ajo që ka mbetur pas është për të vënë duart në kokë.

Siç shihet edhe nga fotot, është për të ardhur keq se si janë katandisur pyjet shqiptare. Por për këtë gjendje të mjerueshme të pyjeve shqiptare nuk është fajtore natyra, por vetë njeriu.

Kreu i departamentit të Mjedisit në PD, Jamarbër Malltezi, ka publikuar disa fotot nga malet e Skraparit, ku siç shihet zjarri ka bërë kërdinë.

Me anë të një postimi në Facebook, Malltezi thekson se e gjithë kjo masakër që u bë me pyjet kishte si qëllim hapjen e parcelave të reja për të mbjellë kanabis si dhe fshehjen e provave të vjedhjeve që janë bërë me pyjet.

Ja çfarë shkruan Malltezi:

Horrori i djegies së pyjeve të Skraparit. Kjo ndodh kur (1) pushohen nga puna qindra inxhinerë pyjesh për tu zëvendësuar me militantë, (2) hapen parcela të reja për kanabis dhe (3) digjen provat e vjedhjeve me fondet e pyjeve. Kjo nuk do të ishte e mundur pa votën tuaj! E gëzofshi PS-LSI!