Historia befasuese: Gjermani filmoi atentatorët e ‘Komunës së Parisit’

Të gjithë ata që kanë parë videon e parë të atentatit te “Komuna e Parisit”, kanë ngritur një pyetje: Kush ishte personi që po e bënte videon?

Ai jo vetëm që filmon momentin e atentatit nga makina e tij, por vazhdon të ndjekë pa pasur frikë makinën e atentatorëve, madje u flet atyre.

Për habinë e të gjithëve, ai nuk është një shqiptar, por një gjerman.

Si një njeri që vjen nga një shtet ku ligji ka shumë rëndësi, ai ka arritur të dokumentojë disa gjëra për Policinë e Shtetit.

Gjermani në fjalë quhet Mett.

Skena u filmua nga një kamera që ai mban në makinë.

Filmimet i shpërndau në internet, por ia dha edhe policisë.

Madje e priti aty patrullën dhe e furnizoi me të gjithë informacionin që kishte.

Në fillim e morën për bashkëpunëtor, pasi e ndoqi nga pas BMW X5 me të cilën u larguan 4 të rinjtë që qëlluan Mariglen (Lorenc) Hoxhën.

Më pas, kur dha shpjegimet në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, mori edhe falenderime për bashkëpunimin.

Mett u kontaktua nga Gazeta Shqiptare dhe tregoi se si vendosi t’i ndjekë atentatorët e madje edhe t’u flasë atyre.

“Po shkoja të drekoja me bashkëshorten kur u bllokua rruga. Para meje ishin dy makina. Vjen një makinë e tretë dhe vendoset paralelisht me të parën. Nga ajo zbresin me shpejtësi dy të rinj. Mënjanova pak makinën për të parë çfarë po ndodh. Mendova se do zihen e të kisha mundësi të dilja nga bllokimi. Menjëherë dëgjova një krismë pistolete mbi makinën e parë. Kamera e makinës sime po filmonte aq sa kishte fushëpamje, sepse pengohej nga automjeti para meje. Ata qëlluan në makinën e parë, hipën në makinë dhe ikën. Atëherë unë dola nga bllokimi dhe me shpejtësi i ndoqa nga pas. Këtë do ta bënte çdo gjerman. Kalova nëpër makina në distanca të vogla, pa prekur askënd. Përpara më doli një qen dhe atë nuk e dëmtova. E arrita makinën dhe u bllokova rrugën atyre dhe u thashë: ‘çuna ndaloni, s’keni ku të shkoni, jeni të filmuar bukur’. Nuk foli asnjëri. Makina e tyre ndaloi tek një kazan plehrash. Pastaj unë u largova”, tregon gjermani.

Mett ka ardhur në Shqipëri para disa ditësh bashkë me familjen e tij, për punime.