Fundi i Tokës vjen më 23 shtator? Ja çfarë thotë NASA për këtë…

A do të vdesim të gjithë në 40 ditët e ardhshme? E pra, të paktën teoria e komplotit e David Meade thotë kështu. Meade është një teoricien i njohur i konspiracionit dhe sipas tij, planeti do të shkatërrohet më 23 shtator 2017.

Sipas teorisë së tij, Planeti Nibiru, i njohur si “Planet X” do të shfaqet në horizont dhe do të bierë ndesh me Tokën. Përplasja do të fillojë më 21 gusht 2017 dhe pas një muaji, më në fund do të godasë Tokën duke e shkatërruar. Data që ai ka parashikuar është “23 shtator 2017”.

Pra, në thelb, ai beson në teoritë në Bibël, prandaj ai thotë se eklipsimi i ardhshëm diellor më 21 gusht do të shënojë fillimin e ditës së dënimeve. Më parë Meade kishte thënë se planeti do të godiste Tokën në muajin tetor, por përsëri, ai propozon datën 23 shtator.

Çfarë na duhet të thotë NASA për këtë ditë të fatkeqësive?

Deri më tani, NASA nuk ka komentuar pretendimin e Meade. Megjithatë, më parë në vitin 2012 NASA kishte thënë se pretendime të tilla nuk kanë bazë faktike.

“Nëse Nibiru ose Planet X janë të vërtetë dhe u drejtuan për një takim me Tokën në 2012, astronomët do ta kishin ndjekur atë për të paktën dekadën e kaluar dhe do të ishte e dukshme deri tani me sy të lirë. Natyrisht, nuk ekziston”,- ka thënë NASA katër ditë më parë.

Mirëpo, duket se pas verifikimeve të shumta NASA ka konfirmuar ekzistencën e këtij planeti dhe i druhet faktit se Nibiru mund të shkatërrojë Tokën.

Sipas Express.co.uk, shkencëtarët kanë prova të planetit mistik të madhësisë së Neptunit që rrethon diellin tonë në një orbitë shumë të zgjatur përtej Plutonit.

Megjithatë, edhe më herët ka pasur parashikime se ne do të vdesim në dhjetor 2012, por fatmirësisht ne jemi ende këtu.

Një lloj i tillë i teorive të Doomsday vazhdon të vijë pas çdo 4-5 vjet dhe ne nuk duhet të besojmë në teori të tilla individuale, përveç nëse organizatat e miratuara nga Govt e konfirmojnë atë.

Aktualisht, nuk ka konfirmime të tilla te fundi i botës nga ndonjë organizatë zyrtare dhe nëse shihni lajme të tilla në mediat sociale atëherë lutemi ta shpërfillni atë dhe të vazhdoni./JOQ/