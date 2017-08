Dritan Hila ‘mallkon’ gjyshërit: Pse u kthyet nga SHBA, do isha…

Analisti dhe gazetari Dritan Hila duket se nuk është shumë i kënaqur që ka lindur dhe mban kombësinë shqiptare.

Këtë e ka bërë publike me një status në profilin e tij në Facebook, ku edhe ‘mallkon’ gjyshërit e tij se pse u kthyen nga Amerika.

Ja çfarë shkruan Dritan Hila në Facebook e tij:

Krenar që jam shqiptar?! Wtf?!

Është vetëm një rastësi vezoresh dhe spermatozoidesh.

Nëse gjyshërit e mi do kishin qëndruar në Amerike ky produkt që jam unë do quhej amerikan dhe as do me rruhej fare për këtë fole arrezash dhe mushkonjash.

Dhe meqë ra fjala, nuk ia u fal që u kthyen.