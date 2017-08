Demiraj sërish ministër? Reagimet e forta të demokratëve

Foto 1 nga 6

Spekulimi në disa portale se Dritan Demiraj do jetë sërish ministër ka provokuar shumë reagime brenda të djathtës.

Lajmi dukej më shumë si një testim për të parë reagimet.

Deputeti i zgjedhur i PD-së, Tritan Shehu, i cili e konsideron ‘fake news’ me qëllim përbaltjen e PD-së.

Shehu shtron pyetjen sesa fabrika dizinformimi janë sponsorizuar, duke shprehur besimin se Demiraj nuk do të jetë pjesë e qeverisë ‘Rama 2’.

Më i ashpër ishte deputeti demokrat Myslim Murrizi. Ai ka sulmuar ashpër ministrat teknikë të PD-së, me përjashtim të atij të drejtësisë, duke thënë se ata nuk vlejnë as si kryepleq fshati.

Por ai ka sulmuar ashpër edhe dy ambasadorët kryesorë në Tiranë, Donald Lu dhe Romana Vlahutin.

Vetë ministri Demiraj vazhdon të jetë ministri që e merr vetë punën përsipër, duke dalë në terren. Ai ka postuar disa foto ku duket në krye të aksioneve për shuarjen e zjarreve dhe për kapjen e kanabisit.

Reagimi i Tritan Shehut:

Përsëri me ‘Fake news’ për të përbaltur PD-në!

Mjegullnaja e radhës: Ministri Demiraj do të vazhdojë si ministër edhe në “Qeverinë Rama 2”!!!

Dhe mbas kësaj “shkrehen bateri topash” kundër Bashës e politkave të PD; pa dyshim edhe nga “dashamirës” të PD!

Mbasi u çfry tullumbaci i koalicionit me LSI, po fryhet një tjetër, ai i lidhjeve imagjinare PD-PS!

Sa shumë fabrika dizinformimi janë sponsorizuar?

Apo është një e vetme me shumë filial?

E gjithe kjo më kujton “Pallatin e Ëndrrave” të të madhit Kadare.

Reagimi i Myslim Murrizit:

Koha e ” herojve” shpetimtare eshte perralle bajate e regjimeve diktatoriale dhe mashtrim ordiner per interesa te ngushta.

” Herojt” lindin , nuk emrohen.

Betejat lindin HEROJ.

Marreveshjet ne shumicen e tyre” pjellin” servile, e deshtake.

PD sipas mendimit tim duhet te jete OPOZITE pa koalicion me asnje force tjeter politike parlamentare qe nuk eshte e qendres se DJATHTE.

Dhe kurre ne pushtet me PS e aq me shume me keta rilindas te sperkatur fund e krye, kush me shume e kush me pak, me pisllekun e DROGES qe prej 3 vitesh ka nxire Shqiperine.

PD si opozita kryesore dhe ndoshta e vetmja prej viti 2013 ka denoncuar çdo abuzim me pushtetin te rilindjes.

Dhe prej 3 vitesh pra nga viti 2014 ka qene e vetmja GOJE ne SHQIPERI qe ka folur dhe denoncuar drogen dhe lidhjen e saj me kupolen e policise dhe te shtetit.

Fatkeqesisht ata qe kane heshtur kane qene perfaqesite e vendeve qe sot sherbimet e tyre jane me te qarte se kurre per lidhjen e zyrtareve te larte te shtetit me trafikun dhe trafikantet.

Nuk i kam pare me te bilbilosin çiftin e ambasadoreve qe shfaqeshin çdo dite dore per dore dy vjet rresht nga 8 here ne dite ne ekran???

Nese AMERIKANET duan ta shpetojne kete VEND nga MAFIA dhe DROGA, duhet te marin shum seriozisht rrezikun qe paraqet kjo shumice qeverisese e te mos degjojne vetem çfare u thone te ” çiftezuarit”

Nese u duhet nje minister i brendeshem, nje prokuror, nje drejtor policie nje trup gjygjesore nje shef sherbimi( shish) qe te mos i vi era HASHASH, besoj qe kane te gjithe mundesine ta gjejne dhe FUQINE ta emerojne.

Nuk ka asnje shkak askush qe te bej PIS partine demokratike dhe 453 mij OPOZITARET e kesaj qeverie, me asnje lloj emri apo individi qe nuk perfaqeson asgje nga vullnetin i rreth gjysem milioni DEMOKRATESH e votuesish SHQIPTARE.

Nese ju duhet dikush nga keta qe jane , le ta mbajne si te tyre jo si te DEMOKRATEVE.

Opozite te ” emruar” nga pushteti bente Llukashenko i Bjellorusise.

Variante te tilla te PISTA, qeveria ka perdorur ne vitin 2004 kur emroi kryetar te KLSH nje hajdut vemje dhe spiu te sigurimit si skuthi Çeku.

Apo siç donin te ja vinin ne preher para 18 majit nje presidente me targe te PD, dhe kukull ne duart e kryeministrit.

Boll kane mbajtur DEMOKRATET ne kurriz individe ne dy dhe tre fytyra, qe kane flirtuar hapur me qeverine e si targe kane patur ate te PD.

Per gjykimin tim si demokrat dhe kryetar i PD Lushnje , jo te gjithe ato qe u emeruan nga marreveshja e 18 majit i rezistuan presionit te rames dhe tundimit nga karrikeja,dhe justifikuan qellimin e uljes ne ato karrike.

Rrespekt per ministrin e drejtesise, dhe ndoshta per nje drejtor.

Te tjeret me duket se ” fluturuan” ne delir fallco dhe e quajten thjesht punesim te tyre dhe te ndonje miku apo shoku.

Shumices me duket se nuk ja mesuan emrat as rojet as shoferet.

Po te me jepet mundesia ti vleresoj me vote politike ne funksion te mbrojtjes se interesit te DEMOKRATEVE, nuk do ti votoja KURRE, as per kryepleq.

Si ” shkencetare” ndoshta vlejne shume, se kane grada, por per te perfaqesuar DEMOKRATET une mendoj se dolen “llokum”.

Megjithate populli thote: karrikja dhe paraja johin me mire njeriun, e perderisa nuk ka laborator qe ti besh ” proven” perpara se ta provoj karrikja, te gjithe mund te kemi zhgenjime per kedo qe besojme.