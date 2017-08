Çfarë pritet të ndodhë në politikën shqiptare në shtator?

Foto 1 nga 8

Gushti i ka larguar politikanët nga skena mediatike, pasi kanë nisur pushimet.

Tek-tuk mjaftohen me ndonjë postim në FB, për të treguar se politika vazhdon jetën.

Por në këto ‘ditë të vdekura’ për lajme politike, pyetjet që ngrihen janë se çfarë do të ndodhë në shtator.

Sipas drejtorit të gazetës Mapo, Ervis Iljazaj, tre janë zhvillimet e pritshme në shtator.

“Pikë së pari, këto zgjedhje patën një impakt të rëndësishëm te partitë e vogla politike. Mbetet për t’u parë roli i tyre që do të kenë në skenën politike duke qenë se gjatë periudhës së tranzicionit ato kanë patur një rol të rëndësishëm në formimin e mazhorancave politike. Por, fakti qëndron se fitorja e vetme e PS-së uli ndjeshëm rëndësinë e tyre. Një nga tiparet e këtyre zgjedhjeve ishte padyshim dështimi i plotë i tyre, duke filluar që nga LIBRA e deri te SFIDA. Ky rezultat tregoi se mesazhi i Ramës kundër tyre arriti te shqiptarët.

Pikë së dyti, që tani ka filluar një garë midis Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike për të marrë rolin e opozitës. Kjo marrëdhënie nuk do të jetë aspak e lehtë për t’u përcaktuar dhe, vështirësia për t’i bërë opozitë një qeverie me një ngjyrë politike do të thellohet edhe më shumë për shkak të një garë opozitare që nuk do ta ketë të lehtë të përkufizojë aksionin e saj politik. Nëse do të krijohet një aleancë opozitare midis PD-së dhe LSI-së e cila do të shërbejë dhe si një koalicion qeverisës më pas, apo Partia Demokratike do të marrë e vetme meritat e aksionit opozitar, është çështja më e rëndësishme që pritet të ndodhë në atë kamp.

Pikë së treti, për sa i përket qeverisjes, ajo nuk do të ketë alibinë e koalicioneve për dështimet e saj. Ky është një nga aspektet pozitive që krijon qeverisja nga një forcë politike e vetme, përgjegjësia që tashmë do të ketë Partia Socialiste ndaj qytetarëve, duke mos patur asnjë alibi,” shkruan Iljazaj në editorialin e ditës.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë: