Burg për administratorin e spitalit privat në Tiranë, akuzohet për mashtrim deri në 1.5 milion euro

Dënohet me burg administratori i një spitali privat në Tiranë, si dhe pronari i vetëm i një kompanie farmaceutike.

Lefter Sulkaj është dënuar me “arrest me burg” nga Gjykata e Apelit në Tiranë gjatë ditës së sotme, pasi akuzohet për mashtrime të rënda me para deri në 1.5 milion euro.

Sulkaj, aktualisht administrator i Spitalit Gjerman në kryeqytet akuzohet se mashtronte qytetarët me shuma të mëdha parash nga 500 deri në 1.5 milion euro duke u premtuar se në këmbim do tu ofronte aksione.

Mashtrimet e tij u zbuluan pas denoncimeve të shumta të qytetarëve. Pas hetimeve dy javë më parë Gjykata e Tiranës urdhëroi arrest me burg për Sulkaj me akuzën e mashtrimit. Por, qëndrimi në qeli zgjati vetëm 48 orë pasi një vendim i beftë i gjykatës e la atë të lirë, pasi vendosi ndaj tij arrest shtëpie.

Pas hetimeve intensive Gykata e Apelit në Tiranë vendosi sot sërish rikthimin e masës së sigurisë “arrest me burg”, por deri tani nuk dihet nëse ky urdhër është ekzekutuar ose jo, pasi inspektorët shprehen të rezervuar për vendodhjen e tij.

Hetimet për Sulkaj kanë nisur prej dy vitesh pas depozitimit në dhjetëra kallëzimeve nga qytetarët, lidhur me skemën e mashtrimit.

Sipas prokurorisë mendohet se Sulkaj se ka përfituar shuma të mëdha parashë edhe nga kreditë bankare duke bashkëpunuar me zyrtarë të 4 bankave të nivelit të dytë.