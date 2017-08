“Beteja e ‘bishave’ të ekranit”, ja kush do i zërë vendin Marinës tek emisioni i saj në “TCH”

Foto 1 nga 13

Lajmi se moderatorja Marina Vjollca u largua nga “TCH”, ku drejtonte emisionin e saj sportiv sëbashku me Edi Manushin, bëri xhiron e mediave rozë.

Ajo ka nënshkruar kontratë me “TV Klan”, ndërkohë që bëhet me dije se është ndërruar me Rashel Kolanecin.

Sipas disa thashethemeve, partnerja e Ermal Mamaqit do i zërë vendin Marinës në emisionin e saj.

Manushi mbetet i rrethuar nga vajzat seksi në emisionin e tij qofshin këto brune apo bjonde.