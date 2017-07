Veliaj ‘bie në ujdi’ me LSI: I kemi votat për rritjen e çmimit të ujit

Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka pranuar propozimet e e Lëvizjes Socialiste për Integrim sa i takon çështjes së rritjes së çmimit të energjisë elektrike.

Veliaj theksoi se ka siguruar votat për të bërë Tiranën me ujë 24 orë në ditë. “Kemi votat për ta bërë Tiranën me ujë 24 orë. Bashkia do t’i përcjellë ERU plan biznesin me gjithë propozimet e LSI. PS-LSI, Tirana me uje me e rëndësishme se partitë”, tha Veliaj.

Propozimet e LSI:

a). Të merren masa urgjente për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme dhe furnizimin preferencial që i bëhet disa bizneseve për të luftuar informalitetin dhe për të rritur masën e faturimeve si mundësia reale për të rritur të ardhurat, me parë se të mendohet për rritjen e çmimit.

b). Të përjashtohen nga vendimi për rritjen e çmimit të ujit të pijshëm të gjitha familjet që jetojnë me ndihmë ekonomike si dhe të gjitha familjet e pensionistëve;

c). Të vendosen çmime të diferencuara për bizneset, në varësi të aktivitetit që ato kryejnë, me qëllim që konsumatorët e mëdhenj të ujit të pijshëm si fabrikat e birrës, te pijeve alkoolike dhe freskuese, fabrikat e mishit, të qumështit, të mermerit apo hotelet a komplekset e ngjashme me to, të mos kenë të njëjtat tarifa me baret, kafenetë apo zyrat e shërbimit me më pak se 5 punonjës!

d). Përsa i përket vendimit për dhënien me koncesion të ndërtimit të shkollave, ripërserisim qëndrimin tonë se jemi kundër çdo lloj koncesioni. Jo vetëm në nivel lokal dhe në atë qendror.

Nëse këto propozime të LSI-së nuk reflektohen në projektvendimin e mbledhjes së këshillit bashkiak, grupi i këshilltarëve të LSI-së në këshillin bashkiak të bashkisë së Tiranës, nuk do të jetë pjesë e vendimmarrjes në dëm të interesit të qytetarëve të Tiranës”- tha anëtarja e Këshillit Bashkiak të LSI në bashkinë e Tiranës, Erjona Bixha.

Nëse LSI bashkon votat me PD-në kundër PS-së në Këshillin Bashkiak te Tiranës, atëherë nisma e bashkisë nuk kalon, pasi nuk plotësohen votat e nevojshme.