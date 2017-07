Steve Jobs: Vetëm në një treg konkurrues do rritet sërish cilësia e arsimit

Themeluesi i Apple, Steve Jobs, kishte një qëndrim krejt liberal për sistemin arsimor dhe kundërshtonte krijimin e sindikatave në arsim. Në një intervistë të dhënë në vitin 1995, pak e njohur për publikun, ai mban për herë të parë një qëndrim mbi arsimin dhe nevojën për konkurrencë në tregun e arsimit duke e parë konkurencën si një mjet që rrit cilësinë. Ai flet për sistemin e “voucher”, ku shteti paratë që shpenzon për arsimin e çdo fëmije tia jepte prindërve në mënyrë që ata të vendosin se në cilën shkollë ta çojnë.

Ja çfarë thotë Jobs:

Do më pëlqente që njerëzit të cilët mësojnë fëmijët e mi të jenë mjaftueshëm të mirë sa për të bërë të mundur që ata të gjejnë një punë në kompaninë për të cilën punoj, duke bërë 100 mijë dollarë në vit. Pse duhet të punojnë në një shkollë për tridhjetë e pesë deri në dyzet mijë dollarë, nëse ata mund të gjejnë një punë këtu me njëqind mijë dollarë në vit?

A është kjo një provë inteligjence? Sigurisht që i gjithë problemi janë sindikatat.

Sindikatat janë gjëja më e keqe që ka ndodhur ndonjëherë në arsim sepse nuk është një meritokraci. Ajo kthehet në një burokraci, e cila është pikërisht ajo që ka ndodhur. Mësuesit nuk mund të japin thjesht mësim dhe administratorët të udhëheqin vendin dhe askush nuk mund të pushohet.

Është e tmerrshme.

Unë besoj fort që ajo çfarë duhet të bëjmë në arsim është që të shkojmë tek sistemi i plotë i “voucher”. E di që kjo nuk është ajo për të cilën intervista duhej të ishte, por është ajo që më intereson shumë. Problemi që kemi në këtë vend është se prindërit u distancuan nga arsimi. Ata nuk i kushtonin vëmendje shkollave të tyre. Ajo që ndodhi ishte se nënat filluan të punonin dhe ato nuk kishin kohë të shpenzonin në mbledhjet me prindër dhe të shihnin shkollën e fëmijëve të tyre. Shkollat u bënë më të institucionalizuara dhe prindërit shpenzuan gjithnjë e më pak dhe më pak kohë për edukimin e fëmijëve të tyre.

Çfarë ndodh kur një klient largohet dhe monopoli merr kontrollin? Ndodh që niveli i shërbimit bie.

Unë besoj shumë fort se nëse shteti i jep secilit prind një kupon (voucher) prej dyzet apo katërqind dollarësh që ata ta shpenzojnë në çdo shkollë të akredituar, do të ndodhnin disa gjëra.

E para është se shkollat do të fillonin të bënin një marketing të çmendur rreth tyre, në mënyrë që të tërhiqnin sa më shumë studentë.

Së dyti, unë mendoj se do të shihnit shumë shkolla të reja.

Unë e kam sugjeruar si shembull, nëse shkoni në Shkollën e Biznesit të Stanfordit, ata kanë një sërë politikash publike, duke filluar që nga administratori i shkollës. Ju mund të merrni një grup njerëzish që vijnë nga kolegji që lidhen me dikë nga shkolla e biznesit dhe ata mund të krijojnë shkollën e tyre. Ju mund të keni një student 25 vjeçar jashtë kolegjit, shumë idealist, plot energji në vend që të fillojë një kompani të Silicon Valley, ata do të ndërtojnë një shkollë. Unë besoj se ata do të bënin gjëra shumë më të mira se çdo të bënte secila prej shkollave tona publike (shtetërore).

Gjëja e tretë tek e cila unë besoj, është se vetëm në një treg konkurues do të fillojë të rritet sërish cilësia e shkollave. Shumë nga shkollat do të falimentonin. Shumë shkolla publike do të falimentonin. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Do të jetë disi e dhimbshme vitet e para…

Pakënaqësia më e madhe natyrisht është se shkollat ​​do të mbledhin të gjithë fëmijët e mirë dhe të gjithë fëmijët e këqij do të bashkohen së bashku ose në një shkollë private ose në mbetjet e një sistemi shkollor publik.

Për mua kjo është sikur të thosha “Epo, të gjithë prodhuesit e makinave do të bëjnë BMË dhe Mercedes dhe askush nuk do të bëjë një makinë prej dhjetë mijë dollarësh”. Unë mendoj se tregu më konkurrues tani është zona e makinave prej dhjetë mijë dollarësh. Ju keni të gjithë japonezët duke luajtur me të. Ju keni General Motors që kaloi pesë milionë dollarë subvencionimin e Saturnit për të konkurruar në atë treg. Ju keni Ford që sapo ka prezantuar dy makina të reja në atë treg. Ju keni Chrysler me Neon.