PS: Ja kutitë ku PDIU-së i janë dhënë më shumë vota se sa kishte

PS dhe PDIU janë në një konflikt të hapur ligjor sa i përket mandatit të fundit të deputetit në Qarkun e Tiranës.

Ndërsa PDIU ka paraqitur prej disa ditësh tashmë, kërkesën ankimore për rinumërimin e votave në 29 qendra votimi në Qarkun e Tiranës duke pretenduar se votat e saj janë tjetërsuar në favor të PS-së, kjo e fundit i është kundërpërgjigjur me të njëjtën monedhë, duke depozituar gjatë ditës së sotme një kërkesë ankimore ku kërkon që të hapen dhe rinumërohen 9 kuti të tjera votimi.

Socialistët pretendojnë se nga verifikimi i pamjeve filmike të 9 kutive që i përkasin disa KZAZ-ve të Bashkisë Tiranë, por edhe nga vlerësimet e bëra nga vëzhguesit gjatë procesit të numërimit, PDIU-së i janë shënuar në tabelën e rezultatit më shumë vota se sa ka marrë realisht.

PS në kërkesën e saj kërkon hapjen dhe rinumërimin e votave në kutitë me nr: 1819, 1845/6, 1846/1, 1849/2, 1911/1, 1606, 1958/2, 2150/1, dhe 2225.

Më konkretisht, në kërkesën e saj PS pretendon se në QV-në nr.1819, PDIU-së i janë shënuar në tabelën e rezultateve 7 vota, ndërkohë që realisht ajo ka pasur 4 vota.

Në QV-në nr. 1845/6, PDIU-së i janë shënuar 16 vota, ndërkohë që PS pretendon se ajo realisht ka 14 vota.

Në QV-në nr. 1846/1, PDIU-së i janë shënuar 12 vota, ndërkohë që PS pretendon se ajo realisht ka pasur vetëm 8 vota.

Në QV-në nr. 1849/2, PDIU-së i janë shënuar 20 vota, ndërkohë që PS në kërkesën e saj argumenton se ajo ka pasur vetëm 11 vota.

Ndërkohë që në QV-në nr. 1911/1, në tabelën e rezultatit PDIU-së i janë shënuar 13 vota, ndërsa PS pretendon se ajo realisht ka patur vetëm 3 vota.

Një tjetër QV, për të cilën PS ka shfaqur pretendime në KQZ, është edhe ajo me numër 2150/1, në tabelën e rezultatit të së cilës PDIU-së i janë shënuar 32 vota, ndërsa socialistët argumentojnë se ajo ka pasur vetëm 28 vota.

Në QV-në nr. 2225, PDIU-së i janë shënuar 104 vota, ndërkohë që PS pretendon se ajo ka pasur realisht vetëm 97 vota.

Pra, në total PS argumenton në kërkesën e saj se PDIU-së në vetëm këto 9 qendra votimi i janë dhënë në mënyrë të padrejtë më shumë se 40 vota më shumë se sa ajo ka pasur realisht në kuti.

Për këto arsye PS i kërkon KQZ-së që mbi bazën e fakteve dhe të pamjeve filmike të marrë në konsideratë kërkesën për hapjen e këtyre 9 kutive dhe të bëj rinumërimin e votave dhe më pas edhe korrigjimin e tabelave të rezultateve për çdo KZAZ dhe tabelës përmbledhëse të Qarkut Tiranë.

Por natyrisht që një pretendim i tillë është i pavend për sa kohë që PS në të gjitha grupet e numërimit ka patur përfaqësuesit e vet.

Kjo tregon që ose që numëruesit e PS janë shitur, ose që mes PS dhe PDIU ka patur fillimisht një marrëveshje për ta mbështetur këtë të fundit me vota në mënyrë që ajo t’i merrte mandatin LSI-së.

Dhe më e besueshëm është varianti i dytë, i cili konfirmohet nga burime nga PS të cilat kanë bërë të ditur se ka pasur një lloj orientimi të numëruesve për të favorizuar PDIU-në që kjo t’i merrte mandatin e pestë LSI-së.

Por në momentin që LSI e siguroi mandatin e saj të pestë në Tiranë, dhe PDIU ishte shumë afër marrjes së mandatit që i përkiste PS-së, atëherë direktiva ndryshoi dhe numëruesit nisën të numërojnë normalisht çdo votë.

Ndaj dhe PS, nisur nga fakti se ka qenë në dijeni të kësaj “marrëveshje”, e ka pasur të lehtë të evidentojë kutitë e votimit ku ajo vetë ka pranuar të favorizojë PDIU-në dhe që tashmë kërkon të rinumërohen.

Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet ka mundur që të sigurojë votat e nevojshme për të marrë një mandat, por sipas rezultatit të tabelës përmbledhëse të miratuar nga KQZ, ajo nuk arrin të plotësojë kriterin e pragut elektoral.

PDIU ka mundur të marrë 12434 vota nga 415695 vota të vlefshme në Qarkun e Tiranës, ose thënë ndryshe nga siguruar vetëm 2.99 për qind të pragut të nevojshëm.

Sipas përllogaritjes, kësaj force do t’i duhen edhe 38 vota që të arrijë pragun e nevojshëm prej 3 për qindësh dhe që ajo të mund të marrë një deputet në Tiranë, që në këtë rast do të ishte kryetari Shpëtim Idrizi.

PDIU pretendon se i ka këto vota në 29 kutitë, për të cilat ka ngritur dyshimin se votat e saj i kanë kaluar partive të tjera.

Kjo forcë ka paraqitur në publik edhe prova filmike që vërtetojnë këtë pretendim.

Në rast se PDIU do të marrë 1 mandat në Tiranë, atëherë ajo do të shkonte në kuotën e 4 deputetëve në total, ndërsa ajo që do të humbasë do të jetë PS, e cila do të zbresë në 17 mandate në Tiranë dhe 73 në rang vendi.

E gjithë kjo dilemë pritet të marrë zgjidhje përfundimtare nesër kur KQZ ka vendosur t’i shqyrtojë së bashku të dyja kërkesa e paraqitura nga PS dhe PDIU.