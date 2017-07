“Populizmi përdoret për të hequr qafe ‘elitën uzurpatore’”

Foto 1 nga 2

Shefi i Shërbimit të Neurokirurgjisë Mentor Petrela ka reaguar pasi ishte futur në listën e publikuar nga kryeministri Rama.

Petrela thotë se lajmin e mësoi nga kolegët, e duke përmendur herë Thomas Fridmen e herë Niçen, profesori i neurologjisë i ka kthyer një përgjigje kryeministrit.

“Populizmi është një mënyrë cinike për të luajtur me zemërimin e një mase amorfe që e përkëdhelin me emrin popull që jo rrallë është përdorur për të hequr qafe elitën “uzurpatore”.

Duke cituar Volterin Mentor Petrela kujton dhe drejtësinë. Petrela thotë se në letrën drejtuar d’Alembert 18 korrik 1766 shkruan”. Barbaria po bëhet e padurueshme nga heshtja jone, nesër ajo do të na there kur t’i vijë qejfi madje juridikisht”.

Në historinë e familjes pas ardhjes se komunistëve në ‘44, gjyshërit, klasa e përmbysur, e përjetuan me etiketa të varura në qafë “gjakpirës të popullit” me pas me gjyqe, deportime, burgje, internime kështu që kjo e sotmja me duket lule.

Ai e mbyll përgjigjen e tij duke thënë se skuadra “FB” kurrë nuk do te ketë shansin të dëgjojë korin e se vërtetës që i drejtohet Eteoklit në “Shtatë kundër Tebës ” Ti nuk do të quhesh një i poshtër sepse jetove me arritje”.