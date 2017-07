PD humbi sepse nuk ngjalli as frikë as shpresë

Nga Klementin Mile*

Nëse ka një recetë standarde për të patur sukses në politikë, kjo është ngjallja e shpresës ose e frikës. Kushdo që mban mend zgjedhjet e vitit 2005 në Shqipëri mund të sjellë ndërmend që slogani i Partisë Socialiste të Fatos Nanos në pushtet ishte “Mbro të ardhmen!”, ndërkohë që slogani i Partisë Demokratike të Sali Berishës në opozitë ishte “Koha për ndryshim!”. Socialistët synuan të ngjallin frikë në elektorat, me argumentin se ardhja në pushtet e Berishës do të rikthente ngjarjet e vitit 1997. Demokratët u kundërpërgjigjën me një slogan që synonte ngjalljen e shpresës për të ndryshuar qeverisjen thellësisht të korruptuar të asaj kohe. Siç e dimë, në ato zgjedhje fitoi shpresa ndaj frikës.

12 vjet më vonë Partia Demokratike ka pësuar njërën nga humbjet më të thella në historinë e saj. Arsyet, shkaqet dhe faktorët që jepen për këtë janë të shumtë dhe të shumëllojshëm: që nga dështimi i PD-së për t’u pozicionuar si duhet në reformat e mëdha të këtij katërvjeçari e deri te dobësimi i strukturave partiake, shitblerja e votës, moskrijimi i frymës, vendimet e gabuara taktike, lista e papërshtatshme e kandidatëve etj. Të gjitha këto janë relevante, por asnjë prej tyre nuk është shkaku. Analiza faktoriale e humbjes nuk e shfaq ndonjëherë shkakun, por vetëm faktorët. Kështu rrezikohet që duke parë pemët të mos shohim pyllin.

Shkaku i humbjes së thellë të PD-së është një dhe i vetëm: Partia Demokratike nuk arriti të ngjallë as frikë, as shpresë. Të ngjallësh shpresë në politikë do të thotë ta prezantosh veten si partia që do t’i ndryshojë për mirë të gjitha ato gjëra që varen nga vendimet politike e që iu interesojnë njerëzve dhe të të besojnë për këtë. Nga ana tjetër, të ngjallësh frikë do të thotë ta prezantosh kundërshtarin si partia që do e përkeqësojë më tej gjendjen e gjërave që u interesojnë njerëzve dhe të besohesh prej tyre.

Fushata e një partie i ka të dyja këto dimensione: atë pozitiv që synon ngjalljen e shpresës ndaj vetes dhe atë negativ që synon ngjalljen e frikës ndaj kundërshtarit. Fushata e Partisë Demokratike dështoi edhe pozitivisht edhe negativisht. E në këtë pikë, aludimet për shitblerje votash apo përfshirje bandash në zgjedhje nuk e justifikojnë humbjen. Po të kishte qenë e suksesshme ngjallja e shpresës së elektoratit te PD, asnjë votë nuk do të ishte shitur. Po të kishte qenë e suksesshme ngjallja e frikës për të ardhmen prej PS-së apo LSI-së, asnjë kërcënim banditesk nuk do të kishte funksionuar.

Po si ndodhi që Partia Demokratike nuk arriti të ngjallë as frikë as shpresë? Pikësëpari, duhet të mbajmë parasysh që fushata e PD-së, ashtu siç është normale në politikën moderne që zhvillon fushatë të përhershme (permanent campaign), nisi në vitin 2013, fill pas humbjes së pushtetit nga demokratët. Kryetari i ri Basha kërkoi një ndjesë gjysmake për mëkatet e qeverisë së kaluar të demokratëve, çka nuk ngjalli ndonjë shpresë për ndryshim. Aq më pak mund të vinte shpresa te shqiptarët duke parë protagonistë në Parlament figurat e vjetra të PD-së, ministrat e dikurshëm dhe ish-kryeministrin.

Basha provoi të ndryshojë diçka: ai rekrutoi disa të rinj, të cilët i emërtoi koordinatorë. Por këta mbetën relativisht të pazëshëm dhe, siç u pa më vonë, edhe jashtë listës së kandidatëve për deputetë. Dekriminalizimi u duk të ishte karta e fortë e Bashës për të ngjallur shpresë te një e ardhme më e drejtë. Kjo kartë, megjithatë, u dogj shpejt sapo u shtrua çështja e Reformës në Drejtësi. Qëndrimi i PD-së u perceptua gjerësisht si antireformë, antiamerikan dhe antieuropian – pra, si kundër gjithçkaje që i mbush me shpresë shqiptarët.

Edhe në frontin e frikës PD-ja arriti shumë pak. Nuk mjafton të thuash “dyshja Rama-Meta” për t’i bërë shqiptarët të kenë frikë për të ardhmen e tyre. As të flasësh për avionë me drogë dhe kanabizim të mbarë vendit. Edhe në pastë qenë e vërtetë kjo gjë, shqiptarët nuk shqetësohen shumë për çfarë ndodh përtej oborrit të tyre, sepse ndjeshmëria ndaj publikes është fare e dobët. Duke u përpjekur të frikësojë agimët, por jo Agimin, PD nuk arriti të komunikojë me individin shqiptar.

Zgjedhjet lokale të 2015 konfirmuan autizmin e PD-së. Slogani “Punë dhe dinjitet” jo vetëm që nuk ngjalli kurrfarë shprese a frike, por të krijonte idenë e një gjëje të palëvizshme, të një fosili të kohës së shkuar, pa kontekst dhe realitet.

Për të ardhur te Çadra e Lirisë dhe Republika e Re. Që prej rënies së diktaturës komuniste, për shqiptarët liria nuk ka qenë më problem dhe as ndonjë gjë e dëshiruar. Përkundrazi, njerëzit në këtë vend janë përpjekur ta sakrifikojnë lirinë e tyre për hir të mirëqenies – një vendi pune, një investimi publik, një favorizimi të paligjshëm etj. “Çadra e Lirisë” i përket viteve ’90, patosit dhe idealizmit të asaj kohe, jo cinizmit të kësaj të sotmes. “Republika e Re” gjithashtu mbeti po aq shënjues bosh, pa përmbajtje, sa dhe “Politika e Re” e Edi Ramës në 2009. Në një elektorat cinik dhe aspak naiv nuk mund të ngjallte shpresë as patosi i Çadrës së Lirisë as retorika e Republikës së Re.

Për të vijuar me daljen nga Çadra dhe përgatitjet për zgjedhje. Marrëveshja me Ramën, pas deklaratës së përsëritur se nuk do të kishte marrëveshje me Ramën kryeministër, e portretizoi Lulzim Bashën edhe një herë tjetër si kryetar, por jo lider të Partisë Demokratike. Shumë të paktë qenë ata që besuan se vërtet ministrat teknikë do arrinin të garantonin zgjedhjet. Shpresa për ndryshim politik pozitiv mori një goditje tjetër prej listës së kandidatëve për deputetë që shpalli Basha. Fillimisht, lista u dorëzua gjysmake dhe kjo u lexua si shenjë dorëzimi. Së dyti, asnjë votues besnik i PD-së nuk arriti të zbulojë kriterin e përdorur për futjen brenda liste të disave dhe lënien jashtë të disa të tjerëve.

Nëse futesh në zgjedhje pa lider, pa besim dhe pa qartësi, kjo do të thotë të jesh futur pa shpresë. Jo vetëm kaq. PD i ftoi shqiptarët të marrin pjesë në zgjedhje pa e patur aspak frikë qeverisjen e ardhshme të socialistëve. Së pari, duke sulmuar LSI-në si rrezik më të madh; së dyti, duke mirëpritur aludimet për një qeverisje të përbashkët PS-PD; së treti, duke u mikluar se Edi është thjesht djalë i keq dhe Luli djalë i mirë. Dhe historia dihet – djali i keq përfundon mirë, djali i mirë përfundon keq.

*Pedagog në UET

