Patozi: Unë jam në garë, Selami është një vegël. Ja ç’fola me Berishën

Deputetit i PD-së, Astrit patozi i ftuar në studiot e ‘Abc news’, ka deklaruar se ai vazhdon të jetë në garë për kreun e PD-së, ndërsa ka ritheksuar se nuk e njeh këtë proces.

Sipas tij e gjithë kjo që po ndodh në PD, është një fasë elektorale.

Ndërsa ka shtuar se Selami është në këtë garë thjeshtë për të legjitimuar zgjedhjet në PD.

‘Në çastin kur do hapet sipari i garës, unë jam në garë. Në PD është nisur të instalohet një farsë elektorale. Për më tepër nuk mund të vinte në këtë moment që ne patëm një humbje shkatërruese.

Unë jam gati të dal përballë Lulzim Bashës. Jam gati të garoj. Është problemi i Lulzim Bashës, që për shkak të këtij formulari unë nuk jam pjesë e garës. Unë jam në garë. Nëse do të ketë garë. Ajo është garë me një kandidat dhe me një tjetër që shërben për të legjitimuar garën, sepse nuk ka asnjë vlerë’, deklaroi Patozi.

Ish-deputeti i PD-së, ka zbuluar edhe disa detaje nga takimi i mbrëmbshëm me Sali Berishën në zyrën e këtij të fundit kokë më kokë me të. Patozi tha se ai ka diskutuar mbi humbjen e PD-së dhe fatin e saj pas humbjes.

“Unë e kam takuar dje zotin Berisha, por ky nuk ishte takim i fshehtë dhe as zyrtar. Unë mund të them se jemi takuar si dy demokratë që janë të shqetësuar për traumën që ka përjetuar PD gjatë zgjedhje dhe për më tepër këtë që ka ndodhur pas humbjes.

Berisha e lexon më mirë nga të gjithë rezultatin traumatik të PD-së. Tani ideja qëndron nëse do të ringrihet PD-ja apo do të ndahet? Se veprimet e zotit Basha të çojnë te e dyta. Këtë kam diskutuar edhe me zotin Berisha. Kaq mund të them për këtë takim. Por meqë ju doni një fjali konkrete nga takimi, ju them se jemi ndarë pa asnjë keqkuptim nga takimi”, deklaroi Patozi.