Nishani: Rama duhet të ndihet jo mirë për disa veprime ndaj Presidentit

Ish-presidenti Bujar Nishani i ftuar në “Arena” nga Dritan Hila në Ora News theksoi se Prokuroria ka bërë rezistencë ndaj ndërhyrjes brutale politike siç e cilëson ai, por nuk ka luftuar sipas Nishanit, sa duhet korrupsionin.

Ai thotë se Rama e përdori mënyrë spekulative dhe në mënyrën më mjeshtërore marrëveshjen e Lulzim Bashën, ndërsa shton se koha tregoi që ai kishte të drejtë për deklaratat ndaj kanabisit.

Duke u ndalur tek përplasjes midis institucionit të Presidencës dhe disa ministrave, Nishani veçoi veçanërisht problematikat me ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri dhe ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati, ndërsa thekson se “nuk ka ministër që ka këllqe të injorojë institucionin e Presidentit”.

Ai i kërkoi Ramës që të kishte më shumë vëmendje ndaj trupës diplomatike, duke theksuar se “Establishmenti shqiptaro-fobë është jashtëzakonisht aktiv jashtë”.

Duke u ndalur tek ushtria, ish-Presidenti tha se ushtarakë shqiptarë nuk duhet të trajtohen si miq të oborrit.

Për sa i përket ekonomisë, Nishani u shpreh se ajo “vuan sepse nuk i shikojnë resurset, për shkak se na janë errur sytë nga korrupsioni, makutëria, nga keqbërja dhe nga heshtja”.

I pyetur për marrëdhëniet me kryeministrin, Nishani tha se “Rama duhet të bëhet pishman dhe duhet të ndihet jo mirë për disa veprime dhe qëndrime në raport me Presidentin dhe pse jo edhe me Bujar Nishanin”.

Nishani tha se katër vitet që vijnë do të jenë të vështira për shqiptarët në aspektin ekonomik dhe social.

Duke folur për situatën brenda Partisë Demokratike, Nishani uroi Bashën për rizgjedhjen në krye të PD-së, ndërsa theksoi se “askush nuk ka të drejtën morale të atakojë dhe të fyej qëndrimin dhe vendimmarrjen e anëtarëve të PD-së”.

Ish-Presidenti tha se shtatori duhet të nisë me një aksion të fortë opozitar.