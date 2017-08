Nard Ndoka mesazh Ramës: Votat i vodhe me drejtorët që po shkarkon

Aleati i Lulzim Bashës, Nard Ndoka ka ironizuar iniciativën e kryeministrit të vendit Edi Rama që kërkon dorëheqjen e drejtorëve në hipoteka dhe spitale.

Sipas tij, Rama i përdori drejtorët për të Mbledhur vota dhe tani që i mblodhën e fituan zgjedhjet kujtohet që s’kanë punuar mirë.

STATUSI I PLOTË

🌈Rama, mbasi i caktoj të gjithë drejtorëve “parcelat” per vota në fushatë dhe ata blenë vota sa mundën, tashti pas zgjedhjeve po kujtohet, se nuk paskën punuar mirë per katër vite!😏

♦️Mirë do ishte, që Rama ti bente thirrje Edi Ramës, të dorëhiqej, kjo është rruga më e shkurtër dhe produktive per të ardhmen! ✌️

🔝Reformë mbi të gjitha reformat, “Super Vetting”!👍