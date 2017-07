Kur do hyjë Shqipëria në BE? Prognozat që kanë ndezur rrjetin

Para disa muajsh, kur u zhvillua Samiti i Sarajevës, gazeta austriake “DerStandard” bëri një prognozë se kur mund të hapen dyert e Bashkimit Europian për Shqipërinë.

“Aktualisht, Gjashtëshja e Ballkanit është kaq mbrapa, sa do u duhen njëzet vite- me përpjekjet më të mira- që të arrijnë mesataren e Bashkimit Europian”, shkruante gazetarja e njohur Adelheid Woelfl.

“Por është e qartë se edhe me këtë vit zgjedhjesh në Francë e Gjermani, vendet anëtare të BE do u ofrohen pak gjëra konkrete”.

Pak ditë përpara zgjedhjeve, e përditshmja e njohur “Financial Times” ishte më optimiste.

“Nëse vëzhguesit ndërkombëtarë gjykojnë se zgjedhjet ishin pa probleme, kjo do shtojë shanset e Tiranës për të nisur negociatat e pranimit në fund të këtij viti dhe t’i bashkohet BE-së në vitin 2022”.

“Një zyrtar perëndimor tha se anëtarësimi në BE shihet një rezultat i pashmangshëm nga liderët politikë shqiptarë- por nuk ka një sens urgjence për të arritur atje”, shkruante gazetarja Kerin Hope.

Por pesimizmin e ka shtuar orët e fundit një deklaratë e një zyrtari amerikan.

Zëvendësi i ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit, Hoyt Britan Yee, vlerësoi se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk do të arrijnë mesataren ekonomike të Bashkimit Evropian as për 30 vjet.

“Prioritet numër një duhet të jetë përparimi ekonomik. Shumica e vendeve të rajonit kanë rritje vjetore prej 3 ose 4%, por edhe me këtë rritje ose edhe me 6% nuk do të arrijnë mesataren e BE-së në tri dekadat e ardhshme”, tha Yee për javoren beogradase Nin.

Në kushtet kur perspektiva europiane duket herë e largët dhe herë shumë e largët, kryeministri Edi Rama ka vendosur të përdorë kartën tjetër, duke ‘kërcënuar’ BE-në se edhe Ballkani Perëndimor mund të lodhet.

Në kushtet kur situata është e vështirë, Gjermania ka propozuar një plan Marshall, me ndihmë konkrete për vendet tona.

Mbetet për t’u parë se çfarë do të ndodhë, por datat duket se mbeten thjesht një lajm për momentin.