Kukësi, një humbje kampionësh

Ai i Kukesit nuk ishte një eliminim i zakonshem. Ishte një humbje kampionesh.

Sepse i tillë është ky sport, që shpesh triumfin nga dështimi e ndajnë detajet.

Por pengu i madh i të gjithë tifozëve të futbollit tonë, jo thjesht atyre kuksian ishte se mbrëmjen e së mërkurës të gjitha detajet ishin kundër.

Pero Pejic është konfirmuar një nga goleadorët më të mirë të ekipeve shqiptare, por humbi 11-metërshin më të rëndësishëm të karrierës së tij, per te shkruar historine nuk mjaftoi as nje rast i paster i pak minutave me pas.

Izair Emini ka luajtur me siguri një ndeshje madhështore, ku si kulme mund te kujtojme golin e shenuar, asistin per golin e dyte te ndeshjes, por e sigurte eshte, qe nuk do te harrohet kurre shtylla e minutave te fundit

Nje blerje e re, si ajo e spanjollit Serran me siguri do te kerkonte kohe per t’iu imponuar opinionit sportive, por pas vetem dy ndeshjes tanime i eshte ngjitur si tatuazh te gjithe tifozeve te Kukesit.

Fillimisht me ate 11 metërsh te shkaktuar ne ndeshjen e pare, por me se shumti me shtyllen e goditur ne sekondat e fundit te lojes.

Te gjitha keto ndodhen ne nje ndeshje te vetme, aty ku kampionet tane jo vetem i sfiduan, por e bene te dukej Sheriff Tiraspol, nje nga klubet me te medha te Europes Lindore, ne nje skuader shume te vogel.

Dhe histori te tilla futbolli yne, ne te tilla nivele njeh shume pak.

E gjitha kjo meriton nje bravo te madhe, per te gjithe protagonistet, nga presidenti Gjici qe ka ndertuar nje skuader kompetitive, trajnerit Gjoka per punen e bere per gjate nje viti dhe futbollisteve qe lane shpirtin ne fushe, pavarisisht nje eliminimi qe djeg, pasi mbylli dyert e nje salloni prestigjoz te futbollit europian. Por ne kete rast, ngushullimi eshte i lehte per t’u gjetur.

Ne futboll mund te fitohet edhe ndaj nje kundershtari te konfirmuar me te forte, por kunder forcave te natyres, me siguri qe jo./SuperSport