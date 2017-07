KQZ: Ja sa vota vodhën LSI, PD, PS në Tiranë, LIBRA më e dëmtuara

Ndonëse Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim akuzojnë Partinë Socialiste se ka vjedhur votat e 25 qershorit, ato rezultojnë që të kenë qenë vet përfitueset më të mëdhaja nga skemat e tjetërsimit të votës gjatë procesit të numërimit.

Kjo të paktën rezulton nga procesi i rinumërimit të votave të 64 kutive të votimit në zonën zgjedhore të Qarkut Tiranë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatin e veçuar për secilën qendër votimi dhe atë të përgjithshmin për të 64 qendrat e votimit që u rinumëruan. Kështu në total rezulton se ajo që ka mundur të përfitojë më shumë vota në mënyrë të parregullt gjatë procesit të numërimit është Lëvizja Socialiste për Integrim.

Vjedhësit më të mëdhenjë të votave

Në total LSI ka vjedhur 74 vota në 64 kutitë e hapura dhe të rinumëruar. Bie në sy fakti se vetëm në disa raste asaj i ishin mohuar vetëm 6 vota ndërkohë që në shumicën e kutive të tjera asaj i ishin shënuar 82 vota më tepër se sa kishte realisht në kuti. Në vend të dytë si forca që ka përfituar më shumë në mënyrë të pamerituar gjatë procesit të numërimit të votave në këto 64 kuti është Partia Demokratike. Demokratët kanë mundur të vjedhin 68 vota në total.

Ndërkohë që gjithsesi në disa kuti asaj i janë mohuar 30 vota por në shumicën e kutive të tjera asaj i janë shtuar 98 vota më shumë se sa ka pasur realisht në kuti. Pjesë e “pazarit” me votat e hedhura në kuti në 25 qershor janë bërë edhe socialistët, të cilët në këto 64 kuti që u rinumëruan në Tiranë mbajnë vendin e tretë si përfituesit më të mëdhenjë në mënyrë të pandershme dhe antiligjore. Në total PS ka vjedhur 38 vota në 64 kuti.

Të grabiturit

Pavarësisht se PDIU bëri zhurmën më të madhe dhe ngriti pretendime konkrete në rrugë ligjore se i ishin vjedhur votat në mënyrë masive në Tiranë, ajo në fakt nuk rezulton të jetë partia më e dëmtuar nga pazaret zgjedhore, të paktën në 64 kutitë që u hapën në Qarkun e Tiranës. Vendin e parë si forca më e dëmtuar në këto zgjedhje e zë padyshim LIBRA e Ben Blushit. Në total sipas KQZ-së nga rinumërimi i 64 kutive të votimit LIBRA-s i janë vjedhur 50 vota. Në vetëm 1 rast asaj i është dhënë një votë më tepër ndërsa në shumicën e kutive të tjera i janë tjetërsuar për interes të subjekteve të tjera 51 vota.

Në rast se ky kampion prej 64 kutish votimi është një tregues për të treguar trendin edhe vjedhjes së votave të LIBRA-s atëherë me siguri ajo do ishte një nga forcat që do ishte në kufijtë e nevojshëm të votave në Tiranë për marrë një mandat deputeti. Kujtojmë që LIBRA në Tiranë morri 9624 dhe i duheshin dhe afro 2800 vota për të kaluar pragun prej 3 për qind të votave në Qarkun e Tiranës, i cili do ti jepte asaj një mandat deputeti. Subjekti i dytë më i dëmtuar në Tiranë renditet Fryma e Re Demokratike e Bamir Topit.

Ajo ka në total asaj i janë shënuar në tabelat e rezultateve të votave 28 vota më pak se sa ka pasur realisht në kuti. Në vend të tretë si forca më e dëmtuar është SFIDA e Gjergj Bojaxhiut . Në total kësaj force i janë mohuar në këto 64 kuti 12 vota.