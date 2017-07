Kontestimi i zgjedhjeve nga Basha nuk përbën asnjë interes publik

Nga Ervis Iljazaj

Në një takim më delegacionin e OSBE/ODIHR, Lulzim Basha ia ka faturuar humbjen e zgjedhjeve shitblerjes së votave nëpërmjet bandave kriminale. Pasi arriti një marrëveshje politike dhe kishte në dorë të gjitha instrumentet për të garantuar një proces të ndershëm, ky prononcim i Bashës, nuk përbën më asnjë interes publik dhe aq më tepër kur përdoret si një alibi për rezultatin e arritur.

Sigurisht që episode të blerjes së votës ka patur, sepse Shqipëria nuk është Danimarka, por në gjykimin e përgjithshëm të popullit ato nuk ndikojnë në mënyrë thelbësore. Këtë e di fare mirë dhe vetë Basha, kështu që më shumë se sa një çështje publike e përgjithshme, ky prononcim dhe këto akuza shërbejnë për betejën e tij brenda Partisë Demokratike.

Gara brenda Partisë Demokratike duhet të fokusohet në platformën dhe kursin e ri politik që ai do të ndjekë këtej e tutje në opozitën e vështirë që e pret përballë një mazhorance të mandatuar bindshëm nga shqiptarët. Andaj, interesi publik do që Partia Demokratike si një aset i rëndësishëm kombëtar të krijojë një alternativë politike të besueshme të bazuar në parimet e djathta europiane. Braktisja e absurdit të “Republikës të Re”, e cila është koncept shtetformimi tërësisht i ideuar nga njerëz me bindje të majta si dhe në frymën e një progresizmi politik që do ta kishin zili dhe socialdemokratët më të zellshëm do të përbënte vërtet interes publik dhe kthimin e një alternative politike që beson te tregu i lirë dhe iniciativa private siç i ka hije një partie të djathtë.

Nëse Basha nuk arrin dot të ndryshojë plotësisht kursin politik të Partisë Demokratike duke e futur atë në shinat e një alternative politike që krijon zgjedhje reale të problemeve ekonomike dhe shoqërore, larg humanizmave dhe solidaritet fals që reflektohej në programin e tij politik të deritanishëm, atëherë humbja e radhës do të jetë edhe më e thellë.

Dhe më e rëndësishmja që ndodh në debatin e kontestimit të zgjedhjeve, jo vetëm nga aktorë politikë por edhe nga shumë zëra publikë, është mungesa e respektit që tregohet ndaj shoqërisë shqiptare. A thua se popullin e morën prej dore dhe i diktuan se për kë forcë politike duhet të votonin. Mund të gjykohet verdikti i tij, sepse jo gjithmonë populli zgjedh në mënyrën e duhur, por kurrsesi të vihet në dyshim vërtetësia e tij. Shoqëria shqiptare, me gjithë problematikat e saj, ka arritur një emancipim kulturor si kurrë më parë. Andaj, ofendimi i përditshëm që i bëhet për aludimet se nuk kanë zgjedhur me vullnetin e tyre të plotë, përtej rasteve sporadike, është i papranueshëm. Tashmë, shoqëria shqiptare mund të konsiderohet më e kulturuar se sa klasa politike aktuale, kështu që duhet të kemi respekt më shumë për të dhe vendimet e saj!

Përpara se të gjej fajtorin te populli shqiptar, të cilin e akuzon se u shit, Basha duhet të gjejë zgjidhjen për të fituar besimin e tyre në të ardhmen. Besim i cili që të fitohet kërkon një strategji politike, të qartë, koherente dhe bazuar në vlera të mirëfillta të ideologjisë së djathtë politike. Në të kundërt alibia e vjedhjes së votave do ta çojnë në vendime politike të cilat do të kthehen në një bumerang që do të ketë efekte të parikuperueshme për Partinë Demokratike.