Fajtori është kush e shet apo kush e ble moralin?

Nga Arjan Çuri

Këtë javë, i ftuar në emisionin Studio e Hapur, të Eni Vasilit, për të folur mbi sfidat e opozitës shqiptare dhe të djathtës si ideologji politike, dëgjova mes shumë të tjerëve, edhe dëshminë e Fitim Zekthit, një prej ideologëve konservatorë më të sinqertë që njoh, nga goja e të cilit nuk kam dëgjuar deri më sot të pavërteta, se kishte raste të blerjes së votave, në zonën ku ai zhvilloi fushatën elektorale. Kur e pyeta Fitimin, që kush i shiti votat, se kush i bleu, mund ta marrim me mend, ai, me guxim më tha, që mund të kishte edhe prej të djathtëve që e kanë bërë një gjë të tillë. Guximi për ta pranuar pa drojë një të vërtetë të tillë, më bëri ta vlerësoj akoma më shumë Fitimin, që e konsideroj si një ndër konservatorët e paktë, që bën ato që thotë dhe thotë ato që bën, pasi në përgjithësi, konservatorizmi, nuk është vetëm një ideologji që predikohet, por që edhe jetohet, si sistem vlerash. Dhe nëse nuk e bën këtë, një konservator i pasinqertë, veçse mund ta dëmtojë, ideologjinë që pretendon se po mbron, si një hipokrizi që thjesht shitet për “mirësi”, por që në thelb është e paaplikueshme. Sa herë që e kam menduar një gjë të tillë, Fitimi është një shembull që ma rrëzon dyshimin.

Grupi anti-Basha, nëse mund ta quaj kështu lëvizjen e re brenda PD-së, e anatemon si okulte (dhe këtë e bën pa e ditur kuptimin e termit) marrëveshjen mes Ramës dhe Bashës, për të marrë garanci të shtuara mbi procesin zgjedhor, garanci që edhe u dhanë me tepri. Por ata duhet të dinë që përgjegjësia për atë që u bë, jashtë sistemit që menaxhon zgjedhjet, pra shitblerja e votës, u takon të gjithë demokratëve, si atyre që u tunduan ta shesin votën, si edhe atyre që nuk arritën t’i bindin bashkëbindësit e tyre politikë, që të mos e shisnin moralin e tyre konservator. Të fajësosh kryetarin tënd, që pse bëri marrëveshje për të ruajtur votën pasi hidhet në kuti, (dhe shumë mirë bëri) nuk të justifikon mosdijen dhe naivitetin për mosmarrjen e masave për mbrojtjen e votës, para se të hidhet në kuti. Sepse garancitë për të ruajtur votën, nuk mund të jenë vetëm endosistemike, pasi aty ajo rrezikohet më pak. Gjithë lufta duhet bërë, për të shtrënguar radhët e demokratëve dhe konservatorëve të djathtë, që përveçse të flasin nëpër kafene gjithë ditën për moral, familje, atdhe e Perëndi, të fillojnë e të bëjnë pak nga pak realitet atë që flasin. Sepse konservatorizmi, për fat të keq, në ndryshim nga liberalizmi, është ideologji që më shumë mbrohet me veprim, me praks-is, se sa me fjalë të bukura.

Kjo për sa i përket kritikës së parë të antibashistëve të revoltuar pa shkak real. Por çudia nuk mbaroi këtu. Grupi mendon që Basha duhet ta denonconte shitblerjen e votës, qoftë edhe në bazë të “gojëdhënave” që vinin nga komisionerët. Ndërkohë që sërish prej inatit, ky grup harron se që të denoncosh këtë akt, denoncon automatikisht si blerësin, ashtu edhe shitësin, dhe të paktën Basha, në respekt të dinjitetit që është edhe një princip bazë i konservatorizmit, ua kurseu demokratëve “tradhtarë” këtë ofendim. Dhe sërish, sipas meje, mirë bëri. Kjo edhe për faktin se është shumë e vështirë ta faktosh këtë akt të pamoralshëm, jo sepse bëhet në ambiente shumë intime dhe në diskrecion të plotë, por edhe sepse bëhet në plane veprimi të shumëfishta. Ndërsa raste të denoncimit të fenomenit “post facto”, sigurisht që ka patur edhe nga Basha dhe eksponentë të lartë të PD-së, pasi nuk mund të bërtasësh më kot, për një gjë që do të ndodhë, pa ndodhur akoma, pasi është sikur ta shtysh me dorën tënde që të bëhet, dhe kështu dekurajon edhe ata të cilët mund t’i kenë rezistuar tundimit të shitjes së votës deri në momentin e fundit. Kështu që edhe pretendimi i dytë i rebelimit anti-Basha, nuk kishte bazë, sipas arsyetimit tim.

Ndërsa pretendimi i tretë që dëgjova për bojkotimin nga votimi i 200 mijë demokratëve, është tërësisht joshkencor dhe i pabazuar në asnjë anketim të besueshëm, kështu që kësaj nuk ia vlen as t’i përgjigjesh fare. Sepse unë mund të them që 200 mijë demokratë ishin ata që ikën në Gjermani, me eksodin e fundit, dhe kjo të jetë njësoj e besueshme ose e pabesueshme, mjafton që të them një histori të bukur, nga ato që më vijnë ndër mend. Konservatorët e rebeluar duhet të mësojnë që të mos flasin para kohe, nëse nuk dinë ta verifikojnë një informacion, pasi nuk u shkon për shtat të përdorin çdo mjet për marrjen e pushtetit, kësaj radhe Brenda partisë.

Në fund, shqeva sytë nga habia, kur përfaqësuesja e këtij grupi, m’u përgjigj kur e pyeta për harbutllëkun e figurave kryesore të grupit dhe lumit të sharjeve të ulëta personale dhe familjare ndaj Bashës, që meqë kështu shahen konservatorët në Amerikë, këtë mund ta bëjnë edhe këtu, predikonjësit politikë të moralit. Pa asnjë hezitim e atakova argumentin se konservatorët shqiptarë nuk mund të imitojnë shembujt e këqij, qoftë edhe kur ata vijnë nga Amerika e civilizuar. Dikush aty e quajti, që kjo është thjesht një retorikë politike, që s’duhet marrë shumë seriozisht, por konservatorët duhet të dinë, që ata merren gjithmonë shumë seriozisht në çdo gjë që bëjnë, pasi ato që thonë janë goxha serioze dhe të lartësuara. Dhe kryesisht duhet të kuptohet mes radhëve të tyre, se retorika politike përdoret për kundërshtarin politik, jo për t’i bërë atentate e bllokada e dëbime me dhunë kryetarit, pasi këtë e bëjnë të majtët zakonisht, ose disa prej tyre, duhet të kalojnë majtas, sepse këta bëjnë që ndoshta ca demokratë të mos u afrohen fare kutive të votimit. Grupi anti-Basha duhet të kuptojë që kryetarët edhe mund të ndërrohen, por vlerat morale të së djathtës, janë të konservuara, dhe ato nuk mund t’i ndërrosh dot. Duhet thjesht të vendosësh nëse do t’i përqafosh apo jo. Dhe disa prej tyre janë akoma larg këtyre vlerave.

Megjithatë, të gjitha këto diskutime e kanë të thjeshtë përgjigjen. Por sfida më e madhe e Bashës, pasi të bashkojë partinë, në nivel zyrtarësh, është të bindë dhe bazën e saj, që të jetë besnike ndaj ideologjisë së djathtë, dhe t’i rezistojë çdo tundimi për shitjen e votës, apo për ndalimin e çdo rrjedhjeje të mëtejshme të elektoratit konservator. Dhe sipas mendimit tim modest, Basha duhet të bëjë dy gjëra. Së pari, një rikthim të partisë në vlera konservatore të djathta, si e vetmja alternativë opozitare ndaj të majtës në pushtet, dhe së dyti, bindjen e elektoratit të djathtë, që ideologjia që besojnë është më e shenjtë dhe e kulluar se çdo shitje vote. Dhe kjo bëhet duke afruar njerëz që vlerat konservatore i bartin në jetën e tyre reale.

Njerëz të tillë, munden që jo vetëm të rindezin shpresën për fitore ndër ata që u besojnë me gjithë shpirt vlerave të djathta dhe moralit konservator, por mund të afrojnë edhe të tjerë, duke i bindur kryesisht me jetën e tyre, që ta zgjedhin konservatorizmin, si ideologji më të lartë, në krahasim me liberalizmin, që shumica e zgjedh për arsyen e thjeshtë se është shumë herë më i lehtë për t’u bërë, pasi nuk kërkon pothuajse asnjë sakrificë. Bëhet vetvetiu, mjafton ta lësh veten të lirë. Sigurisht që këtu, nuk duhet ngatërruar konservatorizmi thjesht me tradicionalen dhe të vjetrën. John Gray mendon se ndërsa liberalizmi është teoria politike dominante e epokës moderne, konservatorizmi, edhe pse i apelon traditës, është gjithashtu një përgjigje sfidave të modernitetit.

Në përgjithësi, deri më sot, sa herë që kam patur mundësi të flas mbi dy rrymat kryesore të mendimit politik, që reduktohen në të majtën dhe të djathtën, nuk kam patur asnjë problem të pranoj se diskursi i djathtë është i përsosur, i patëmetë dhe tepër frymëzues. Po pikërisht duke qenë kaq perfeksioniste kjo ideologji, më ka shtyrë të mendoj se qëndron thjesht në teori dhe predikime ideologësh, dhe në realitet nuk ekziston, ose së paku ekziston në pamjen e jashtme e të përkorë të disa njerëzve të paguximshëm për të pranuar imperfeksionin e tyre personal apo të natyrës njerëzore.

Një gjë e kam të sigurt, një konservator i vërtetë nuk e shet votën për asnjë çmim apo vend pune, pasi beson që vlerat e të djathtës janë më të shenjta se çdo shumë lekësh. Imorali nuk është ai që e blen moralin, por ai që e shet atë, pasi blerës të moralit, do të ketë në çdo kohë e vend. Pikërisht, kjo përplasje mes logos-it dhe praks-it, është ajo që më ka bërë të hezitoj deri tani që të rreshtohem publikisht me konservatorët, edhe pse nuk e fsheh që jam i tërhequr prej tyre. Ndoshta, njerëz si Fitimi, do të më bëjnë të ndryshoj një ditë mendim. Dhe uroj që njerëz të tillë t’i shtohen sa më shumë Partisë Demokratike, sigurisht nëse kjo forcë dëshiron t’i gjejë e t’i afrojë. Në të kundërt, do të kemi akoma shitje të moralit e të votës si pasojë, sepse tregu që kërkon ta blejë atë, është gjithmonë në rritje.