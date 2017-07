Dermatologia e Kendall zbulon: Ja si t’i eliminoni aknet nga shpina!

Nuk është fjala për antibiotikët apo ushqimin.

Shpesh aknet trajtohen me antibiotikë dhe me ndryshim të ushqimit, mirëpo dermatologu i manekines Kendall Jenner thotë që kjo gjë mund të zgjidhet vetëm me ndryshimin e mënyrës së bërjes dush!

“Shumica bëni kështu dush – më parë lani flokët pastaj vini regjenerator dhe pastaj, derisa ai qëndron në flokë, lani pjesën tjetër të trupit dhe në fund shpëlani regjeneratorin i cili rrjedh nëpër shpinë. Ai zbut flokët tuaj, mirëpo në shpinë lë shtresë yndyre”, shpjegon dr. Christie Kidd.

Kjo renditje është e drejtë: bëni flokët me sapun dhe shpëlani, qitni regjeneratorin dhe shpëlani, ngrini flokët dhe bëni dush trupit.

Puçrrat dalin kur gjëndrat dhjamore prodhojnë së tepërmi vaj, mbushin qelizat e lëkurës dhe mbyllin poret.

Bakteret shumëzohen dhe krijohet inflamacioni. Aknet janë çështje e gjenetikës, mirëpo në numrin më të madh të rasteve edhe higjiena e keqe.