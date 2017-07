Altea u dogj në 70% të trupit, mjekja e repartit të djegies ka një mesazh prekës

Mjekja e repartit të djegies, Albana Myftiu ka reaguar me një postim në Facebook, për rastin e vogëlushes që u dogj në 70% të trupit.

Altea, falë ndihmë së kryeministrit ka shkuar për trajtim jashtë Shqipërisë, por mjekja thotë se do të dëshironte që ta nxirrte të kuruar nga QSUT.

Ajo falenderon ekipin e mjekëve që u kujdesën për vogëlushen dhe i quan ata heronj të heshtur.

Mesazhi i mjekes

Do te doja ta nxirrja te sheruar Altean e vogel nga reanimacioni i Djegies, por familjaret e vogelushes i nderruan rrjedhen e trajtimit duke insistuar ta mjekonin jashte Shqiperise, gje e cila u arrit me nderhyrjen e vecante te kryeministrit Rama. Ajo kaloi me shume veshtiresi, por me sukses gjendjen kritike te shokut te djegies, fale punes se pergjegjshme, te palodhur e profesionale te infermierve te Reanimacionit te Djegies qe kane shpetuar me dhjetra jete femijesh e te rriturish te djegur rende. Ajo do vazhdoje trajtimin e komplikuar nga koleget tane te huaj, te cileve ua dorezuam vogelushen me parametra vitale te stabilizuar.

Ekipi i Djegies tregoi edhe njehere se profesionalizmi dhe elementi bashkepunues mjek-infermier jane fitimtare ndaj semundjes se djegies, qe merr jo pak jete edhe neper bote. Une ju falenderoj: Mira, Diana, Lahe, Veti, Moza, Besa, Nertila, Anna, Floresha, Tereza, Vini, Zyli, Zerina. Ju jeni heronjte e heshtur, prane te semurit e larg kamerave te medias, te cilat nuk afrohen kur behet fjale per sukses ne shpetimin e jeteve te semura! Misioni yne u krye