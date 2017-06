Zogaj: Mosrinovimi i listave të PD do të ishte një gabim i Bashës

Kandidati për deputet i PD-së Preç Zogaj ka komentuar sot në studion e emisionit “Kjo Javë” të gazetares Nisida Tufa në News 24 situatën politike dhe sidomos listën e PD-së të kandidatëve për deputetë, nisur nga kritikat dhe akuzat për kryedemokratin Lulzim Basha.

Sistemi ka sjellë që listat të jenë të kryetarit dhe se në parim nuk ka listë të pakritikueshme. Ai deklaron se dhe më parë listat i kanë bërë kryetarët dhe kjo ka ndodhur edhe në PS. Zogaj ka folur edhe për lapsusin në renditjen e tij i pesti në Lezhë.

“Rikthehem pas 8 viteve. Rikthehem në garë por edhe në News24. Është përgjegjësi. Këtë 8-vjeçar kam ndenjur jashtë politikës aktive, parlamentit por kam marrë pjesë në politikë. Mua mu njoftua kjo dhe pastaj më thanë se është një lapsus, jo vetë Basha por bashkëpunëtorët e tij. më thanë që është një lapsus dhe do jesh i katërti. Ky sistem është eksperimentuar në 2009 për herë të parë dhe më pas në 2013. Dy herë ka vizatuar vendi me këtë sistem dhe të dyja herët kanë dalë 4 me 3 për PD”, tha Zogaj.

Ai ka rrëfyer edhe se si e ka marrë propozimin për të kandiduar për deputet nga kreu i PD-së Lulzim Basha.

“Kam pasur një bisedë nëse do dëshiroja të bëhesha pjesë e listës së PD për zgjedhjet e 25 qershorit. I jam përgjigjur po”, tha Zogaj.

Në lidhje me kritikat për përbërjen e listës, duke iu referuar akuzave të dy deputetëve demokratë Jozefina Topalli dhe Arben Imami, Zogaj tha se gjykimi i listës kur lista është bërë fakt i kryer është propagandë, shkruan BW.

“E konsideroj të ezauruar këtë diskutim. PD është në fushatë. Është debatuar kaq shumë si asnjëherë tjetër. Në parim them se nuk ka listë të pakritikueshme. Sidomos në listat kur kryetari e bën listën. Kjo nuk ka ndodhur vetëm kësaj radhe në PD, ka ndodhur edhe më parë, edhe në PS. Ky është sistemi, kryetarët e bëjnë listën. Pavarësisht se është paralajmëruar që kjo është hera e fundit që aplikohet ky sistem. në parim nuk ka listë perfekte apo të kritikueshme. Gjykimi i listës kur lista është bërë fakt i kryer është propagandë. Kam thënë që listat janë bast i kryetarit. Unë mendoj se është një bast i fituar dhe kisha parasysh sondazhin që u publikua dy ditë më vonë”, u shpreh ai.