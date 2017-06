Video/ Vëllai i drejtorit socialist: Mos na fëlliq me LSI, do ta jap unë çdo gjë paradhënie

Beteja elektorale po bëhet më e fortë edhe në bazë, vecanërisht mes dy partive dikur në koalicion PS dhe LSI.

Në një video të publikuar në rrjetet sociale nga qytetari Sul Hida, tregohet komunikimi telefonik që ai ka patur me Afrim Baku, vëllai i ish-drejtorit të AKU-së në Durrës.

Baku i kërkon të heqë dorë nga LSI, sepse cfarë premton LSI do t’ja premtojë edhe ai, madje paradhënie. Më poshtë statusi i plotë dhe video.

Reagimi i Sul Hidës:

Mua nuk më blen dot as vëllai i Afrim Bakaj, as ndonjë eksponent i lartë i PS Durrës dhe askush për asgjë! Miqtë e mi, Mos e shisni Votën! Vota është vullnet i lirë, vota është e fshehtë! Unë ftoj cdo mik, shok, të njohur mos bjerë pre e ofertave, joshjeve, presioneve!

Askush mos trembet, askush mos tutet, as paraja e as presionet për humbjen e vendit të punes, nuk do të ndalin verdiktin e qytetarëve më 25 Qershor! Më besoni, askush nuk blen e shet pa një çmim! Vota nuk ka çmim!

Vota është e ardhmja ime, e ardhmja jote, e ardhmja femijëve të tu! Votoni për Durrësin, Votoni kundër arrogancës, hajdutërisë, makuterisë! Votoni me shpirt, votoni me zemër! #UneVotojNr1 #NjëShansPërDurrësin.



