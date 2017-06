Video/ Policia futet dhe rreh brenda shtëpisë biznesmenin shkodran

Biznesmeni nga Shkodra Mario Molla është dhunuar në mënyrë barbare nga disa policë ditën e sotme.

Një fakt të tillë biznesmeni e ka denoncuar edhe nëpërmjet profilit të tij në Facebook, ndërsa miqtë e tij, thanë për “JOQ” se, gjithçka ka ndodhur për shkak të biznesit të tij në liqenin e Komanit, me linjën e udhëtimeve.

Ata thonë se dhuna ka ardhur si pasojë e konkurrencës dhe se policia është paguar nga “aleatë” të tjerë të Mollës.

Vetë biznesmeni në reagimin e tij thotë po po sulmohet dhe torturohet pa të drejtë..

“Po me sulmojn sakatojn perulin , torturojne psikologjikisht , fizikisht e shpirterisht per mbrojtjen e trojeve tmija nga sue Arabe ksaj rradhe me investime shkatrrimit .

Policia (me urdher te atyre qe na ben shtet islamik)

Haxhi Bardhi me kompani financuar nga grupe islamike tentojn liqenin e Komanit!

Jan po ata qe paguan banoret per prishjen e ylberit shumengjyresh ne ishullin e paqes vene nga kisha katolike ne vitin 2002 , jan po ata qe po kembengulin me cdo kusht konvertimin tim per se gjalli , gje e cila nuk do mdodhi .

Uniforma pa emer me makina te policise ne digen e Komanit.

Urrejtje e qarte personale dhe ndonje bakshish i majm per lta kriminela qe duan te mbjellin krim me cdo kusht , dhe me duan ne lojen e tyre ne kte pike strategjike levizjesh droge dhe armesh siç vazhdon nga 97 e ktej , personi grua e jo Burr qe me qelloj pas shpine , burracak i pabese , e beri nen prezencen e 30 shokve te tij nga frika e shikimit Gjergj , Shqiptar , autokton , i besimit Krishtit ringjallur mbret si i vetmi .

Kleri ktolik dhe ata te cilet besojne ne Jezusin e ringjallur kerkoj mbeshtetjen tuaj , nuk i trembem djallit e se keqes por nuk do mbaj gojen mbyllur e as do perulem kurr , kam urdherin e familjes Dukagjini dhe do e mbaj dersa te jap shpirt , qoshi ne dor te zotit !”,- shkruan Molla.