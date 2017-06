Vettingu /Gjykatësit mbeten vetëm

Drejtuesit e tri partive kryesore politike në vend, Rama, Basha dhe Vasili dolën në një krah kundër padisë së dy shoqatave të gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese, ku kërkohet shfuqizimi i disa neneve të tre ligjeve të Reformës në Drejtësi, përfshi ligjin për vettingun.

Në muajin nëntor të vitit të shkuar, gjyqtarët e Shqipërisë iu bashkuan një padie që Partia Demokratike dorëzoi në Kushtetuese për shfuqizimin e ligjit të Vettingut. Padia e PD dhe përfshirja e gjyqtarëve si palë në proces u komentuan si një bashkim i mundshëm i tyre kundër Reformës në Drejtësi. Gjykata Kushtetuese vuri në lëvizje edhe Komisionin e Venecias, i cili dha opinion për rreth 90 nene të këtij ligji, duke legjitimuar kushtetutshmërinë e tij. Nga nëntori i vitit të shkuar, Unioni i Gjyqtarëve dhe Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve zhvilluan të paktën tri beteja në Gjykatën Kushtetuese, duke dalë me një fitore të pjesshme, pasi disa nga nenet e ligjit Për Statusin dhe atij për Organet e Qeverisjes u shfuqizuan pasi binin ndesh me Kushtetutën. Këto ndryshime duhet të reflektohen në ligj, proces i cili mbeti i bllokuar për muaj me radhë pasi opozita braktisi Parlamentin dhe protestoi për rreth tre muaj në çadrën përpara kryeministrisë. Tashmë që opozita u rikthye në Kuvend dhe është pjesë e Komisioneve të Vettingut, gjyqtarët duket se kanë shfrytëzuar situatën për t’iu drejtuar sërish Kushtetueses, por këtë radhë duke kundërshtuar të tria ligjet që kanë paditur edhe më parë. Por ndryshe nga 8 muaj më parë, kur gjyqtarët dhe PD ishin bashkë në betejën kushtetuese, tashmë gjithçka ka ndryshuar, pasi jo vetëm Kryeministri, por edhe kryetari i opozitës ka konfirmuar mbështetjen për ligjin e vettingut i cili do të kalojë në lupë pasuritë dhe integritetin e gjyqtarëve e prokurorëve.

Padia e gjyqtarëve në kushtetuese nuk ka kaluar pa komentet e Kryeministrit Edi Rama, ndërsa kreu i opozitës tha se Vettingu është çështje e mbyllur dhe Reforma në Drejtësi duhet të zbatohet. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe kreu i LSI, Petrit Vasili, i cili për disa muaj drejtoi Ministrinë e Drejtësisë. “Nuk e njoh natyrën e padisë, konfirmoj mbështetjen totale të PD për vettingun, për pastrimin e drejtësisë nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar e sidomos nga ata me lidhje kriminale”, -tha kreu i PD, Lulzim Basha. Sipas tij, Partia Demokratike prej 3 vitesh e gjysmë ka kërkuar vettingun me qëllim largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. “Ne kemi kërkuar shëndoshjen e sistemit me gjyqtarë e prokurorë që nuk mbrojnë krimin dhe korrupsionin, por iu shërbejnë qytetarëve”, deklaroi Basha. Një nga kërkesat e gjyqtarëve është shpallja antikushtetuese e një shprehjeje në ligj, që lidhet me kontrollin e figurës, duke përfshirë në verifikim për lidhjen e njerëzve të drejtësisë me persona të dyshuar për lidhje me krimin e organizuar pa një vendim të formës së prerë. Kjo gjë sipas gjyqtarëve mund të çojë në vendime abuzive nga ana e komisionit të vettingut. Për kryeministrin një kërkesë e tillë tregon se abuzuesit gjenden në radhët e njerëzve të drejtësisë. “Tani shkojnë atje dhe thonë, ‘vettingu dakord, por jo për krimin e organizuar’. Atëherë për çfarë? Se vettingu këto ka, pasuritë dhe lidhjet me krimin. Ke apo s’ke lidhje me krimin, këtë do bëjnë komisionet e vettingut. Këta thonë se këtë s’duhet ta bëni sepse është shkelje e të drejtave të njeriut. Është shkelje e të drejtave të njeriut kur ti si gjykatës ulesh e ha drekë me kriminelë që duhet t’i gjykosh”, -tha Rama. Ndërsa kreu i LSI në një postim në rrjetin social Facebook tha se Vettingu është një proces jetik për Shqipërinë. “Ne do të japim mbështetjen tonë absolute që ky proces të ecë para, dhe që të mos ketë asnjë pengesë që e ndal atë. Konsensusi politik i 22-23 korrikut për Vettingun është provë e soliditetit juridik e moral të tij”, shkruan Vasili.

Ndryshe nga paditë e shkuara, këtë radhë gjyqtarët kanë bërë një lexim të imët të tri ligjeve që kundërshtojnë në Gjykatën Kushtetuese. Edhe pse kjo e fundit ka shfuqizuar disa nene të veçanta në ligjin për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve si dhe në ligjin për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë, sërish gjyqtarët janë të pakënaqur me këtë gjë. Në padinë e dorëzuar në Kushtetuese në fund të muajit të shkuar, Unioni i Gjyqtarëve dhe Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve kanë lexuar mes rreshtash duke kërkuar shfuqizimin e fjalive apo shprehjeve të veçanta në ligjet që ata kundërshtojnë, çka tregon për angazhimin e tyre serioz në këtë çështje. Kërkesa e tyre tashmë është depozituar, ndërsa sipas ligjit të ri, Gjykata Kushtetuese është e detyruar ta marrë në shqyrtim dhe të shprehet me vendim brenda një afati të arsyeshëm. Një nga pikat më delikate të ankimuara të gjyqtarëve lidhet me kontrollin e figurës së njerëzve të drejtësisë, por gjyqtarët thonë se duke përfshirë në verifikim “edhe persona të dyshuar për lidhje me krimin e organizuar”, sipas “informacioneve konfidenciale” pa një vendim të formës së prerë, kjo mund të çojë në vendime abuzive të Komisionit të Vettingut. Në kërkesën e Unionit dhe Shoqatës së Gjyqtarëve thuhet se disa nene që përcaktojnë kushtet e përzgjedhjes së anëtarëve për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, bien ndesh me Kushtetutën e vendit. Konkretisht, kërkohet nga Kushtetuesja shfuqizimi i nenit 7, pika A dhe C, ku përcaktohet se gjyqtarët në kohën e kandidimit për Këshillin e Lartë Gjyqësor duhet të kenë ushtruar funksionin e gjyqtarit për të paktën dhjetë vjet dhe të jenë të vlerësuar “shumë mirë” në dy vlerësimet e fundit të performancës etike dhe profesionale.

Ndërkohë një ekspert ndërkombëtar i përfshirë në draftimin e Reformës në Drejtësi shprehu shqetësim për padinë e re që shoqatat e gjyqtarëve kanë bërë në Gjykatën Kushtetuese. Në një takim me anëtarë të shoqërisë civile sot në Tiranë, një nga ekspertët tha se kërkesat e bëra synonin të “bënin më të dobët vettingun” dhe “të ulnin standardet për promovimin e gjykatësve”. Eksperti tha se ndërsa ishte legjitime që dikush të ankohej në gjykatë për çështje të ndryshme, ata e shihnin me shqetësim kohën që ishte zgjedhur për ankesën dhe mënyrën se si ajo po procedohej nga Gjykata Kushtetuese. Eksperti ndërkombëtar i tha BIRN se ndryshe nga kërkesa e parë, në të cilën të njëjtat shoqata kërkonin shfuqizimin e ligjit si antikushtetues duke i shtruar Gjykatës Kushtetuese pyetje me objekt të zgjeruar, kërkesa e re synon shfuqizim të neneve të caktuara dhe është e detajuar. Ai tha se kërkesa cenon disa prej pjesëve më të rëndësishme të reformës duke përfshirë përpjekjen kundër korrupsionit në drejtësi, zbulimin e lidhjeve mes gjykatësve dhe krimit të organizuar, kontrollin e balancuar të gjyqësorit dhe rritjen e standardit të promovimit të gjykatësve. Sipas tij, kërkesa synon që komisionit të vettingut që ende pritet të ngrihet t’i heqë “aftësinë për të vendosur mbi totalin e provave dhe kjo do e vështirësonte vettingun”. Po ashtu, për të njëjtin ligj synohet të pengohet përdorimi i informacionit që mund të vijë nga organizata të huaja, ose informacioni për lidhjet e familjarëve të gjykatësve me krimin e organizuar, apo edhe dëshmi të bëra në gjyqe të mëparshme. “Ka shumë dhe nëse pranohen (nga Gjykata Kushtetuese) e bëjnë vettingun më të dobët”, -tha eksperti.

Tashmë pritet vendimi i Gjykatës Kushtetuese, e cila është shprehur veç e veç për tri ligjet që po kundërshtohen sërish nga shoqatat e gjyqtarëve. Kushtetuesja rrëzoi kërkesën e një grupi deputetësh të PD, ku palë e interesuar ishte edhe Unioni i Gjyqtarëve për shfuqizimin e disa neneve të ligjit të Vettingut. Më pas, në dy kërkesa të veçanta, kushtetuesja pranoi pjesërisht kërkesat e gjyqtarëve për shfuqizimin e disa neneve të ligjeve për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë dhe atij për Statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ndërsa tashmë, të tria këto çështje janë përmbledhur nga gjyqtarët në një kërkesë të vetme.