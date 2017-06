Veliaj: Po votuat Edi Ramën, nuk ka zot që e ndal Tiranën të bëhet qyteti më i mirë i Ballkanit

Rijetëzimi i Piramidës, Kopshti i ri Zoologjik, si dhe terminali multimodal për autobusët në kthesën e Kamzës janë tre nga investimet madhore që do të jenë prioritet i punës së Bashkisë së Tiranës në dy vitet e ardhshme.

Gjatë bilancit 2 vjeçar të punëve në Njësinë 7, kryebashkiaku Veliaj deklaroi se Bashkia e Tiranës në bashkëpunim dhe me arkitektet gjermanë do të fillojë punën për zbatimin e projektit për ndërtimin e kopshtit të ri botanik dhe zoologjik.

“Duke filluar nga nesër do të prezantojmë masterplanin për kopshtin e ri zoologjik. Më në fund, kemi një produkt fantastik nga arkitektët gjermanë. Është punuar dy vjet për këtë produkt. Dhe menjëherë do të fillojmë zbatimin, që kopshti botanik dhe kopshti zoologjik të shndërrohen në një hapësirë fantastike”, tha ai.

Lidhur me rikonstruksionin e piramidës, Veliaj bëri të ditur se projekti parashikon shndërrimin e saj në një qendër fantastike kulturore.

“Do të fillojmë me rikonstruksionin e piramidës. Plani ynë është për ta kthyer në një qendër fantastike kulturore për të rinjtë, për ekspozita, për muzikë dhe për të gjitha aktivitet rinore dhe kulturore që mund të ketë duke qenë se është në zemër të qytetit”, u shpreh Veliaj.

Një tjetër projekt madhor është dhe ai për ndërtimin e terminalit multimodal.

“Pavarësisht se ka fushatë, pavarësisht se ka pushime në Bashkinë e Tiranës puna nuk do të ndërpritet. Këtë verë do të fillojmë me ndërtimin e terminalit të ri multimodal te kthesa e Kamzës. Qytetarët do të kenë një terminal serioz, me kapacitet për qindra autobusë dhe furgonë”, tha ai.

Duke u ndalur te sheshi Skënderbej i cili do të hapet të shtunën me një ceremoni dhe koncert madhështor, Veliaj ftoi gjithë qytetarët për të marrë pjesë.

“Jeni të gjithë personalisht të ftuar. Do të vijnë shqiptarë nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, nga të gjitha trevat dhe besoj do të kemi një hapësirë fantastike për aktivitete të mëdha. Si kjo lagje ka nevojë për një shesh modest si ky ku njerëzit mund të takohen, të shihen sy më sy, të bëjnë një aktivitet pak më të madh, ashtu edhe një qytet është si një lagje, si një familje e madhe që ka nevojë të ketë një vend, një pikë takimi”, deklaroi Veliaj.

Ai tha se motoja e bashkisë është çdo ditë një punë e re, ndërsa shprehu besimin se nëse nuk do ta kishte gjetur Bashkinë në fillim të mandatit me borxhe të akumuluara përgjatë 4 viteve si pasojë e keqmenaxhimit nga administrata e mëparshme, do të ishte bërë më shumë për kryeqytetin. Në këtë kuadër, Veliaj ftoi qytetarët që të zgjedhin njerëzit që janë të fokusuar te puna.

“Me garën që po zhvillohet, kemi disa njerëz që po raportojnë për punë, nga kryeministri, kryetari i Bashkisë se çfarë punësh konkrete janë bërë dhe kemi një tjetër, këta të Republikës së Re: Po më gjeti një njeri nëse ka ngulur një gozhdë në Tiranë, atëherë unë e mbyll këtë fjalim dhe nuk vazhdoj më, por një njeri që nuk ka ngulur një gozhdë katër vjet, s’mund të jetë alternativë. Kurse sot motoja e Bashkisë është çdo ditë një punë konkrete, çdo ditë në Tiranë duhet të mbyllet një projekt”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku deklaroi se vota për Edi Ramën kryeministër, është një garanci për transformimin e Tiranës.

“Po votuat Edi Ramën, do më hapni kaq shumë dyer për punë. Po votuat bindshëm, më fortë se herën e fundit për Edi Ramën dhe po morëm mbi 71 mandate, di t’ju them se nuk ka zot që e ndal Tiranën që të bëhet qyteti më i mirë i Ballkanit, me cilësinë më të mirë të jetesës, me kopshte e çerdhet, me lodrat më të mira. Po votuat bindshëm Edi Ramën, po ju them që ajo që kemi bërë këto dy vjet, do ju duket asgjë me çfarë do të bëjmë dy vitet e ardhshme”, deklaroi Veliaj.