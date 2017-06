Vangjel Dule ‘mbron’ tezën e Vorio-Epirit, por shikoni ç’bënë kunati i tij…

Foto 1 nga 1

Vangjel Dule është përfaqësuesi i minoritetit grek në Shqipëri që prej vitit 2002 bashkë me partinë e tij PBDNJ, pjesmarrëse në Parlamentin shqiptar.

Por Arben Llalla ka bërë një interpretim interesant të fotove që kunati i Dules ka postuar, ku në sfond ka hartën e Shqipërisë dhe në tjetrën Avdyl Frashërit dhe Ymer Prizrenit.

“Kam thënë disa herë që Vangjel Dule është vlleh dhe gruan e ka shqiptare. Në këtë foto është kunati i Vangjel Dules, Nikolin Hanxhari i cili në përkujtim të Lidhjes së Prizrenit ka dalë në hartën e Shqipërisë Etnike dhe në mes të Abdyl Frashërit e Ymer Prizrenit për të nderuar përkujtimin e kësaj Lidhje.

Nëse Nikolini do ishte grek apo antishqiptar nuk do të vizitonte ndërtesën e Lidhjes së Prizrenit dhe nuk do fotografohej me hartën e Shqipërisë Etnike. Nuk e dimë tani se çfarë masash do marri Greqia në dëm të Vangjel Dules dhe kunatit të tij sepse jemi dëshmitarë që dhjetëra shqiptar janë shpallur NON GRATA përse kanë bërë Shqiponjën.

Tani që Nikolini ka dalë me hartën e Shqipërisë Etnike do e shpalli Greqia NON GRATA? Vangjel Dule duhet të bëj kujdes kur ofendon shqiptarët dhe në veçanti shqiptarët nga Çamëria. Të tjera befasirash kemi ruajtur për Vangjel Dulen që llomotit pa doganë…”,– shkruan pranë “JOQ” Arben Llalla.