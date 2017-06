Vajza ikën me djalin që njohu në Facebook, babai rrezikon 10 vjet burg

Ndoshta e keni harruar historinë e 19-vjeçares Kazie Gazia nga Durrësi. Një vit më parë ajo u zhduk për disa ditë nga shtëpia pa lënë gjurmë.

Pasi ngjarja u bë publike vajza u gjet në Sarandë ku u vetëdorëzua në komisariatin e këtij qyteti.

Ajo deklaroi në atë kohë se ishte larguar me një 19-vjeçar nga Fieri me të cilin kishin marrë një shtëpi me qera në Ksamil ku kishin vendosur të jetonin bashkë.

Por çështja nuk mbeti me kaq. Gjatë kohës që ajo ishte në kërkim babai i saj Destan Kazia akuzoi një taksist që e kishte larguar nga shtëpia sik bashkëpunëtor në zhdukjen e vajzës.

Ai kishte marrë një thikë me të cilën e kërcënoi 30-vjeçar Vasil Zani se do ta vriste nëse nuk tregonte ku e kishte çuar vajzën e tij.

Taksisti fqinj me Kazinë tha se e kishte çuar sipas kërkesës së vajzës në Sukth dhe se nuk dinte ku kishte shkuar ajo më tej. Për këtë kërcënim prokuroria e Durrësit kërkon nga gjykata dënimin e babait të vazjës me 10 vite burg me akuzën tentativë vrasje.