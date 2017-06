Tri shënjestrat e sulmit të Metës

Historia e marrëdhënieve Rama-Meta, goditja e 17 majit si fundi i aleancës së majtë dhe skenarët për LSI pas zgjedhjeve. Tri qëllimet e sulmit të Presidentit të zgjedhur për Ramën e Bashën dhe heshtja e Berishës.

Vërsulja e Ilir Metës drejt karriges së kryetarit të Kuvendit në prillin e vitit 2008 është padyshim ndër ato skenat e pazakonta që kanë shënjuar historinë e asaj salle në këto vite të pluralizmit. Qetësia e Ilir Metës kishte marrë arratinë, sepse partneri i tij në koalicionin opozitar të kohës, Edi Rama, po e tradhtonte me kundërshtarin më të egër të këtij të fundit, Sali Berishën. Ishte koha kur Edi Rama nënshkroi marrëveshje me kryeministrin Berisha për ndryshimet në Kushtetutë, të cilat paralajmëronin rrezikun e asgjësimit të LSI-së dhe rënien e Ilir Metës. Ndryshimet kushtetuese kishin në thelb ndryshimet në kodin elektoral, kalimin nga sistemi mazhoritar i korrigjuar në sistem proporcional rajonal. LSI kishte kërkuar sistem proporcional kombëtar, ndërsa ajo që nënshkroi Berisha-Rama, ishte një kërcënim serioz për LSI-në, pasi shumë vota të LSI-së nëpër 12 qarqe, humbisnin apo i kalonin PS-së. Për ta ndalur atë vendim, Ilir Meta dhe njerëzit e tij u ngujuan në ambientet e parlamentit në grevë urie, deri afër ditës kur do të miratoheshin ndryshimet në Kushtetutë.

Greva e urisë u mbyll pa asnjë rezultat dhe ditën kur do të votoheshin ndryshimet në Kushtetutë, Meta dhe deputetët e tjerë të LSI-së u shfaqën dhunshëm në sallën e kuvendit duke rrëzuar çfarë iu dilte përpara, nga karriget në sallë e deri te vazot me lule para fytyrës së Jozefina Topallit. Por asgjë nuk mund të ndryshonte, nenet e reja kushtetuese u miratuan me votat e PD-së dhe PS-së. Ilir Meta u ndje i tradhtuar nga Edi Rama sepse bashkë në opozitë, kishin bërë marrëveshje të cilat kishin përcaktuar rezultate shumë të rëndësishme, edhe për vijimësinë e Edi Ramës në krye të PS-së. 18 shkurti 2007, kur Rama u rizgjodh kryebashkiak i Tiranës kishte kontributin e rëndësishëm të LSI-së së Ilir Metës. Raportet mes tyre u shkatërruan dhe LSI hyri në fushatën e zgjedhjeve të vitit 2009, e vetme kundër PD-së së Berishës në pushtet dhe PS-së së Edi Ramës në opozitë.

Hakmarrja, bashkëqeverisja Meta-Berisha

LSI u ndëshkua në ato zgjedhje sepse përkundër pritshmërive të larta, Ilir Meta hyri në parlament me shumë vështirësi për të mbërritur në orët e fundit kur iu desh edhe ndihma e Edi Ramës. Bashkë me Metën dhe LSI, në ato zgjedhje u ndëshkua me humbje edhe Edi Rama. Këtu nis edhe hakmarrja. Ilir Meta ishte tashmë në parlament bashkë me tre deputetë të tjerë të LSI-së. Katër mandatet e tij ishin vendimtare për vendosjen e qeverisë. Berisha mori më pak mandate se sa i duheshin për të krijuar qeverinë. Votat e Ilir Metës ishin zgjidhja. Me gjithë përpjekjet e Edi Ramës për ta mbajtur në opozitë, ose për të bashkuar votat për të qeverisur bashkë, Ilir Metës i kishte ardhur ora e hakmarrjes. Ai vendosi bashkëqeverisje me Berishën duke lënë Ramën në opozitë. Ishte i përligjur vendimi i tij në raport me Edi Ramën, por këtë përligjje nuk mund t’ua ofronte si të tillë, socialistëve të thjeshtë. Ilir Meta u shndërrua kështu në një personazh të urryer për socialistët për katër vitet e qeverisjes së tij me Berishën.

21 janari: Çifti qeveritar “i të hollit me të trashin”

Gjatë kësaj kohe ndodhën shumë ngjarje për të kulmuar me 21 janarin, ku u vranë katër qytetarë në një protestë të drejtuar nga lideri i opozitës për kohën, Edi Rama. Arsyeja e asaj protestë ishte pikërisht Ilir Meta. Më 11 janar 2011,u publikua videoskandali ku Ilir Meta shfaqej duke biseduar me ministrin e tij në qeverinë Berisha, Dritan Prifti, ku flitej për ryshfet 700 mijë euro. Ky publikim ngjalli reagimin e ashpër të opozitës dhe qytetarëve. Mëngjesin e një dite më pas, nga selia e PS-së, kryetari Edi Rama deklaroi: “Mbrëmë u pa e u dëgjua botërisht një episod me lumin e me llumin e korrupsionit të Saliut, Ilirit e rulave të tjerë të këtij pushteti, që prej vitesh ka bërë e po bën kërdinë mbi TEC-et e HEC-et , me minierat, me bregdetin e me pronat e tundshme e të patundshme të shqiptarëve, me çdo pasuri të Shqipërisë e shqiptarëve”.

Berisha e Meta e gjetën shpejt alibinë për t’i shpëtuar për momentin irritimit të turmave. Ata thanë se video ishte e montuar, madje kjo sipas tyre kishte ndodhur në selinë e PS-së dhe se ishte montuar nga vetë Edi Rama. Në përgjigje të tyre, Edi Rama foli sërish më 14 janar për “të hollin me të trashin… e politikës kusare”. Kur e përcaktoi çiftin qeveritar i holli me të trashin, Rama kishte parasysh Berishën me Metën. (Ishte koha kur Meta nuk e kishte nisur dietën e tij të rreptë për të ulur shumë kile nga shëndeti që kishte kur qeveriste me Berishën).

Ja çfarë thoshte Rama për çiftin qeveritar Meta-Berisha, në 7 janar të vitit 2011: “Sot mund të thuhet pa asnjë dyshim se aty ishte edhe Saliu dora vetë, i cili me sa duket, në këtë çift qeveritar të të hollit me të trashin, paska rolin e atij që mban popullin me muhabet duke folur për kumbulla të kuqe e për bllokun, sa në qeveri e sa në parlament, ndërkohë që tjetri gjezdiska me bllok në dorë, nga ministria në ministri, për të bërë rrush e kumbulla lekët e shqiptarëve dhe leckosur e nxjerrë Shqipërinë me këpucë të kuqe siç thotë populli”, thoshte Edi Rama.

Ky skandal dhe reagimet e Metës e Berishës pas tij, ndezën gjakrat e popullit opozitar të cilët u bashkuan në një protestë të fuqishme, por edhe të dhunshme, ku garda qëlloi turmën duke lënë të vdekur katër protestues të pafajshëm. Opozita e kërkonte fajtorin jo vetëm te Berisha por padyshim edhe tek Ilir Meta. Por fajtorët nuk u përcaktuan kurrë si të tillë, ndërsa politika ndoqi rrjedhën e saj të (mos) marrëveshjeve.

1 prill 2013, çifti qeveritar “i të gjatit me të trashin”

Kaluan pak kohë dhe 21 janari nisi të harrohej për të mbërritur më1 prill të vitit 2013, kur si rrufeja në qiell të hapur u shfaqen Rama e Meta dhe shpallën koalicionin e tyre kundër Sali Berishës. Meta u largua nga bashkëqeverisja me Berishën duke lënë pas një kosto të madhe elektorale në dyert e Partisë Demokratike.

Meta e Rama erdhën në pushtet më 23 qershor dhe nisën bashkëqeverisjen. Era e “tradhtisë” e shoqëroi 4-vjeçarin e bashkëpunimit mes tyre dhe shumë ngjarje përgjatë këtij mandati e çuan qeverinë Rama-Meta buzë greminës. Në momentet më kritike, shprehja e Ilir Metës “me qetësi dhe dashuri” dukej se si me magji, e kthente sërish situatën duke qëndruar në një bashkëpunim problematik për katër vite. Një moment për t’u veçuar në këtë bashkëqeverisje është Reforma në Drejtësi dhe kërcënimet e Ramës me vettingun, të cilat i adresoheshin Berishës por edhe Metës. Vera e vitit që shkoi ishte një ndër momentet më kritike të koalicionit Rama-Meta. Pati momente kur u duk se ishte çështje orësh rënia e qeverisë. Në këtë rrëmujë zhvillimesh politike, kur opozita po refuzonte të afrohej në bashkëpunim për të miratuar Reformën në Drejtësi, Ilir Meta u shfaq si njeriu politik mbi palët në përballjen Rama-Basha. Pas shumë mosmarrëveshjesh, opozita e miratoi Reformën në Drejtësi dhe vazhdoi përballjen me koalicionin qeveritar në beteja të forta për të mbërritur te “çadra”. Konflikti politik mes mazhorancës dhe opozitës bllokoi edhe zbatimin e Reformës në Drejtësi.

Kur nga çadra, Basha përbetohej se nuk do të pranonte të hynte në zgjedhje pa rrëzuar Edi Ramën si kryeministër, Ilir Meta u rikthye në rolin e “njeriut politik” mbi palët duke kërkuar “respektin” për opozitën. U duk se Ilir Meta po afrohej gjithnjë e më shumë pranë “Çadrës” së Lulzim Bashës. Ky i fundit dukej i vendosur për të rrëzuar Ramën. Me afrimin e datës së zgjedhjeve, po mbaronin dhe mundësitë e konsensusit edhe pas mbërritjes në Tiranë të disa misioneve diplomatike. “Çadra” do të binte vetëm përmes një marrëveshje mes Bashës e Ramës. Ndodhi mesnatën e 17 majit, kur Rama e Basha ishin ftuar në një tryezë të thirrur nga dy parti të vogla parlamentare, si kontribut për zgjidhjen e krizës. Në atë tryezë, ndodhi e papritura, Rama e Basha, larguan të gjithë të tjerët për të qëndruar disa orë vetëm për vetëm e për të dalë me një marrëveshje e cila shpejt do të quhej si tradhti ndaj LSI-së.

“Dy të gjatët” vs Meta-Berisha

Basha mbylli çadrën, vendosi të çojë opozitën në zgjedhje, marrëveshja Rama-Basha u reflektua me ndryshime në qeveri, ku opozita mori disa poste të rëndësishme qeveritare. Dy liderët do të nisnin shpejt betejën gati të përbashkët, kundër Ilir Metës dhe ky është momenti që e zhduk pa lënë asnjë gjurmë “qetësi dhe dashuri” të koalicionit të majtë. Marrëveshja Rama-Basha i ka dhënë fund asaj. Jemi pak javë para zgjedhjeve dhe “dy të gjatët” (se kështu kanë nisur t’i thërrasin), Edi Rama e Lulzim Basha, e kanë orientuar fushatën kundër “sh.p.k.” së Ilir Metës, LSI-së. Në këtë situatë po duket se bashkëqeverisja PD-PS, pas 25 qershorit sa vjen e bëhet më e sigurt.

Në vitin 2009, Ilir Meta ia doli të mbijetojë, madje të kthehet në faktor vendimtar i qeverisjes pavarësisht pasojave të marrëveshjes Rama-Berisha. Kësaj herë nuk ka sfidë të hyjë në parlament, pra të mbijetojë, por janë një sërë sfidash që i shfaqen pas marrëveshjes Rama-Basha. E para e më kryesorja është heqja e statusit të fortë të LSI-së si përcaktuese e qeverisjes, dhe më pas rreziku i tkurrjes së kësaj partie në zgjedhjet e 25 qershorit, ndoshta edhe shumë më tepër se kaq.

Ka pak gjasa që Ilir Meta të qëndrojë duarkryq. Padyshim ai duhet të jetë duke menduar për hakmarrje e me siguri do të ketë nevojë për aleancë me Sali Berishën. Ky i fundit ende nuk është shprehur qartë në këtë situatë dhe ende nuk e kemi një qëndrim të tij për atë çfarë Basha e Rama po i bëjnë LSI-së. Ka zëra se Berisha do të flasë këto ditë, ndoshta do rikonfirmojë mbështetjen për listën e fushatën e Bashës, për të mos i lënë asnjë arsye të flasë pas 25 qershorit. Ndërkohë zyra e Berishës vazhdon të jetë e hapur për Ilir Metën. Ndoshta shpejt do të mund ta shohim më të qartë betejën e re në politikën shqiptare Edi Rama e Lulzim Basha, vs Ilir Meta e Sali Berisha.