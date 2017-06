Timonieri i vetëm

Fushata atipike e zgjedhjeve të 25 qershorit pas “big mac”-ut mes Ramës dhe Bashës po shënjohet nga apelet e kryeministrit për të qeverisur i vetëm. “Lufta” e dy të mëdhenjve për të shtypur të vegjlit dhe skenarët konspirativë për koalicion të gjerë. Mbi marrëveshjet e mundshme dhe fituesin, flasin analistët Mustafa Nano dhe Afrim Krasniqi

Nga Sebi Alla

Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, kostumin kryeministror e ka lënë diku varur në zyrë, për t’u përshtatur sportiv në fushatë në kërkim të një mandati të dytë qeveritar. Nuk ka më Rilindje, por vetëm PS, dhe kërkesë gati në lutje prej tij: “Më jepni 71 mandate për të qeverisur i vetëm”. Batutat se nuk ka drejtim të një makine me dy timonë apo që “shoferi” të mos mbajë në prehër të tjerë, lexohet qartazi se Rama po anashkalon LSI dhe parti të tjera të vogla në bashkëqeverisje. Me gjithë lutjet e Ramës për të kthyer PS-në jo vetëm forcë të parë, por qeverisëse pa patur nevojë për të tjerët, ngjan i vështirë për t’u arritur. Llogaritë sido që të vërtiten e konsiderojnë gati në kufijtë e të pamundurës sigurimin e 71 mandateve nga ana e PS-së. Duke iu referuar zgjedhjeve të vitit 2013 dhe kryer mbledhje-zbritjet, që këto vota nuk do përfshihen si koalicione, PS do të merrte 64 mandate, PD 60, LSI 15 dhe PDIU 1. Si pak herë rezultatet e 25 qershorit janë plot të panjohura, surpriza mund të ketë dhe intrigues është fakti se të gjitha forcat në garë pretendojnë përmbysje; Rama kapërcim në 71 mandate, Basha rotacion, Vasili forcë e parë dhe “populistët” shkundje kundër elitës politike. Analisti Mustafa Nano gjykon se me situatën aktuale PS ka thuajse të sigurt daljen si forcë e parë, por gati të pamundur arritjen e 71 mandateve.

Shifrat kokëforta

“Sondazhi i fundit, ai i kompanisë italiane ‘IPR Marketing’, na tregon se PS-ja nuk mund ta kapë shifrën e 71 deputetëve. Madje, unë kam përshtypjen se është disi larg prej kësaj shifre. Do ishte një befasi, nëse do ndodhte. Por nëse ndodh, nuk shoh asgjë për t’u shqetësuar”, komenton Nano, duke i dhënë përgjigje njëkohësisht edhe disa skeptikëve se një mazhorancë e vetme e superfuqishme e Ramës, mund ta çonte vendin në një diktat apsolut të tij. “Nuk di a do kemi një qeveri më të përgjegjshme, por di që nuk do luhet më për ta hedhur përgjegjësinë e dështimeve tek aleati në qeveri. Sa për diktatin e Ramës apo të dikujt tjetër që do mund të qeverisë i vetëm, unë nuk e kam këtë merak. Është disponimi që të bën diktator, jo numrat në parlament”, shprehet Nano. Në retorikën politike të kryeministrit, që si ritual fushate ka zgjedhur të flasë me qytetarët në miting dhe më pas të ulet shtruar në një drekë në ndonjë familje, kërkon votat e shqiptarëve për të qeverisur i vetëm. Për më shumë e ka kthyer në një mision patriotik. “Na duhet një votë kuqezi për t’i dhënë timonin PS-së. Votoni PS pa na detyruar që të mbajmë të tjerë në prehër me dorë në timon, që e lëvizin gjithë kohës për 1001 arsye, që s’kanë të bëjnë me arsyen themelore, për arsyen që njerëzit votojnë një qeveri që është puna në krye”, deklaroi Rama. Por kjo “gjetje” me timon nuk u la pa u komentuar edhe nga krerët e LSI-së. Presidenti i zgjedhur Ilir Meta, por një nga më aktivët në fushatë e partisë së tij, u shpreh: “Mos ua lini Shqipërinë oligarkëve, por merreni në duart tuaja, duke votuar LSI-në. Kemi një listë që përfaqëson të ardhmen e politikës shqiptare”, -tha ai duke shtuar se timoni është në duart e LSI-së. E gjithë kjo retorikë, shpesh përsëritëse edhe mes kundërshtarëve, ka një shpjegim për politologun Afrim Krasniqi. “Këto janë zgjedhje unike për shumë arsye, ku një prej tyre është gara pa sens midis tri partive kryesore, për të fituar zgjedhjet nominalisht, pa aleanca politike. Sistemet proporcionale, si sistemi ynë, janë bërë pikërisht për të evituar një parti të vetme në mazhorancë, pra për të detyruar koalicione politike”, thotë ai. Ndërsa shton se partitë, sidomos PS, janë duke kërkuar maksimalen, me qëllim për të mobilizuar militantët dhe pjesën e pavendosur, për t’i bërë zgjedhjet diçka fiktive, të paracaktuara në rezultat. Të gjithë pretendojnë të parët, por përtej të panjohurës që do dalë nga kutia e vitimit, ka edhe një gur rezervë në duart e Ramës dhe Bashës dhe ajo është marrëvëshja e 18 majit, që mund të vijojë edhe pas zgjedhjeve. “Më shumë se garë midis PS e PD, kemi garë midis dy partive të mëdha kundër partive të treta e të vogla, me qëllim kalimin në një sistem klasik dypartiak, ku mazhoranca dhe opozita mbeten njësoj të forta dhe me shanse të njëjta për të ushtruar e kontrolluar pushtet”, thotë Krasniqi. Sipas tij, PS e di se në çdo rast, LSI dhe partitë e vogla do të shkojnë me palën që merr më shumë mandate, pavarësisht ideologjisë dhe identitetit politik, ndaj edhe ajo tenton të shkurajojë mbështetesit e saj, t’i detyrojë ata të zgjedhin PS ose kalimin në opozitë. Në këtë vorbull është edhe PDIU, e cila pavarësisht se dëmtohet nga mungesa e koalicioneve parazgjedhore, mund të ketë në duar “mandate të arta”, që të çojnë drejt numrit magjik në politikë, të famshin 71.

Bashkimi i madh

Kryeministri Edi Rama në prapavijë i ka “krahët e mbuluar”, pasi sulme të ashpra opozitare nuk ndihen kërkund. Ngjan një fushatë pozitiviste, atipike për Shqipërinë, duke e ngatërruar shpesh si të ishte një parapërballje elektorale në vende nordike. Po kjo qetësi, mban ndezur shqetësimin e madh që bluajnë nga brenda liderët e partive kryesore në vend, trinomin Rama-Basha-Meta. Kreu i LSI-së Ilir Meta u çua me ngritje në detyrë, si President i vendit, por dukshëm me qëllim për të njohur “rënie” në protagonizmin politik. Ishte një tjetër situatë, ku Basha qe “ngujuar” në çadërën e prostestës dhe kërcënonte se nuk do shkonte në zgjedhje me Ramën kryeministër. Këtë klimë Meta e ktheu në favor, për t’u rifutur edhe një herë në rolin e personit politik që ofronte paqe e qetësi në të mirë të vendit. Kreu i LSI-së, në fundin e marsit u bë protagonist kur deklaroi se edhe LSI-ja nuk do futej në zgjedhje farsë nëse PD-ja dhe partitë e tjera opozitare do e bojkotonin. Lëvizjet e mëtejshme treguan se ky ishte momenti që Rama ndërroi kurs, duke pranuar që më mirë të dakordësojë me kundërshtarin politik Basha, se sa t’i vishte Metës petkun e një politikani që lufton fort për stabilitetin e vendit. Marrëveshja Rama-Basha më 18 maj, shkundi fort liderin e LSI-së Meta, pasi tensionet u shuan dhe pozitë e opozitë do shkonin në zgjedhjet e 25 qershorit. Më komod deri më tani duket Rama, ku sondazhet e nxjerrin të parin. Të qenit i pari në një betejë ku “kupën e artë” do e ndash me të tjerët, konsiderohet humbje jo e vogël për kryeministrin aktual. Në pamundësi për kapjen e 71 mandateve, Rama mund të jetë gati të ofrojë në tavolinë koalicionin e madh me PD-në, për ta mbajtuar atë në “prehër”, se sa të rikthejë edhe një herë në pozita të forta Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nuk është më vetëm një mirazh elektoral i përkohshëm, por një forcë që ka njohur gjithnjë rritje në çdo zgjedhje. Që në lindje të saj në vitin 2004, LSI nuk tërhoqi shumë elektorat gri për ta bërë të sajën, por qëmtoi drejt dy partive të mëdha, PS dhe PD. Në fillim iu duk si një pickim i lehtë këtyre dy forcave të mëdha politike tradicionale në vend, por me rritjen e LSI vinte edhe tkurrja e dy më të mëdhave. Duke aluduar në atë çfarë është diskutuar kokë më kokë mes Ramës dhe Bashës për pesë orë me radhë, tema e bisedimeve të gjata asesi nuk mund të anashkalonin LSI-në. Të dyja partitë e provuan bashkëqeverisjen me të, PD në 2009-2013 dhe PS-ja në mandatin tjetër 2013-2017. LSI nuk ra në vota, për më shumë u rrit fort në tetë vite qeverisje me Bërishën në mandatin e tij të dytë dhe Ramën në mandatin e parë. Në kushte të tilla, dy “armiqtë e përbetuar” Rama dhe Basha u bashkuan në një kauzë ekzistenciale për ta, teksa ofruan bashkëqeverisje deri më 25 qershor, por edhe vazhdim të reformave të mëdha edhe pas zgjedhjeve, duke artikuluar shpesh rrugën drejt BE-së. “Janë të gjitha shenjat se PS-ja e PD-ja janë marrë vesh për të ndërtuar një koalicion qeverisës së bashku. Nëse këtë gjë e bëjnë me synimin për të bërë disa reforma që janë të nevojshme (mes të cilave shoh ndërtimin e një administrate publike jo politike e të paprekshme prej ndërrimit të shumicave qeverisëse), atëherë duhet përshëndetur si nismë. Por duhet parë kjo gjë”, thotë analisti Nano. Fati i LSI-së do të ishte të dilte në opozitë. “Nuk është çudi që, nëse nuk e kanë humbur zakonin e të bërit të opozitës e nëse do kenë durim ta bëjnë këtë gjë për katër vjet, të mbërrijnë më të fortë në zgjedhjet e ardhshme. Kështu që në këtë drejtim, Rama e Basha nuk besoj se i kanë bërë llogaritë mirë. Opozita, çdo lloj opozite, është e destinuar të rritet. Nëse LSI-ja nuk ia del dot të qëndrojë katër vjet në opozitë, atëherë kjo do të thotë se ka diçka që nuk shkon me atë parti. Diçka shumë serioze”, argumenton Nano. Si për të treguar se edhe Basha po mbledh të tijtë, kohët e fundit më shumë se me qeverinë po merret edhe me Lëvizjen Socialiste për Integrim. “Votat për LSI, janë vota të hedhura në gjol”, deklaroi Basha në një takim me qytetarët. Nga ana e saj, Lëvizja Socialiste për Integrim nuk po ironizon vetëm Ramën, por herë pas here ngre krye edhe ndaj Bashës. Që të tria forcat e mëdha sot janë në qeveri, kjo ngjan paksa paradoksale, duke e lënë vendin kretëjësisht pa opozitë të përfaqësuar, me përjashtim të disa zërave populist që mbërrijnë nga liderat e partive të sapokrijuara, që nga ana e tyre nuk po bindin elektoratin e madh. “Ka një paradoks, Shqipëria po shkon në zgjedhje por për herë të parë nuk ka opozitë. PS, PD e LSI janë në pushtet, partitë e tyre aleate gjithashtu indirekt janë në pushtet. Kryeministri me 5-6 ministra ka përballë opozitën me 5-6 ministra dhe aleatin e vjetër politik LSI, me dy ministrat e saj. Asnjëra nuk riskon të mbrojë parimet në vend të pushtetit, secila palë është e gatshme të kapërcejë ylberin për të siguruar qëndrimin në qeveri ose kontrollin mbi qeverisjen”, argumenton me shqetësim Krasniqi. Sipas tij, partitë kanë arritur pakte personale për fushatën dhe postfushatën, duke e lehtësuar ngarkesën normale që do të duhej të kishte fushata. “Nuk kanë dallime programore midis tyre, nuk ka retorikë përjashtuese, nuk ka surpriza, nuk ka asnjë skandal korruptiv të denoncuar, nuk ka akuza dhe as katarsis në sistem, si dhe ka mesazhe të përditshme direkte e indirekte dialoguese midis 2-3 liderëve kryesorë politikë”, thotë Krasniqi. Të gjitha dilemat fshihen tek e panjohura e kutive të votimit të 25 qershorit. Deri më tani, liderët e dy partive mburren se janë të parët, por këto zgjedhje mund të dalin me më shumë se një fitues.