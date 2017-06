“Timoni i qeverisë”, Kryemadhi: Makina e Tahirit në pronësi të trafikantëve

Në rubrikën “Opinion”, Kryemadhi tha se kryeministri Rama ka probleme me lejen e drejtimit të mjetit.

Sakaq, deputetja e LSI është ndalur edhe tek e njëjta batutë e përdorur nga ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, për “timonin e qeverisë”, duke i kthyer edhe atij përgjigje.

“Kjo figura letrare me timonin nuk më pëlqen, është bërë bajate. Rama ka probleme me lejen e drejtimit të mjetit, s’ka patentë. Le të mësojë si drejtohet makina njëherë e ta shohë sesa e vështirë apo e lehtë është. E dëgjova edhe Tahirin që e bëri një batutë të tillë në një takim. Por Tahiri nuk ka probleme me lejen e drejtimit të mjetit, por me pronësinë e makinës. Makina në pronësi të tij është përdorur nga disa trafikantë”, tha Kryemadhi./BW/