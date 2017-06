Thirrjet e Berishës e Metës për armatosje dhe përgjakja e votimeve

Qarku i Lezhës duket se sërish do jetë në qendër të vëmendjes së opinionit publik para votimeve.

Në zgjedhjet e vitit 2013, viktima e vetme e zgjedhjeve u shënua në këtë qark.

Është krejt e natyrshme për Shqipërinë që me afrimin e ditës së zgjedhjeve, të rriten tensionet politike sepse kështu ka ndodhur në çdo process zgjedhor.

Por deklarata e sotme e presidentit të zgjedhur, Ilir Meta, i ka kapërcyer caqet e një normaliteti politik.

“Populli do të armatoset ne se policia nuk i lidh këta zagarë”, tha Meta, duke iu referuar një incidenti që ka ndodhur në Lezhë, ku është dhunuar një simpatizant i kësaj partie.

Kjo deklaratë e Metës është padyshim një moment për t’i treguar “dhëmbët” dyshes Rama-Basha, madje duke imituar Berishën e pak muajve më parë kur deklaronte armatosjen e popullsisë para zgjedhjeve me qëllim “për t’u mbrojtur nga policia e inkriminuar dhe kriminelët e Ramës”.

“Të pajisen me armë të gjithë personat që plotësojnë kushtet ligjore pa asnjë diskriminim, duke u bazuar në modelin amerikan”, tha Berisha në prill të këtij viti.

Por si reaguan në atë kohë Ilir Meta dhe LSI? Me heshtje.

LSI nuk bëri asnjë deklaratë ku të dënonte thirrjet e Berishës.

Edhe në Byronë e Kuvendit ku u mor vendimi për përjashtimin e Berishës, Ilir Meta nuk votoi, ndryshe nga pjesa tjetër e mazhorancës.

Tashmë Meta ka zënë vendin e Berishës, dhe duke i ndjerë i kërcënuar nga Edi Rama, bën thirrje për armatosjen e popullit.

Por kjo deklaratë e ky vlerësim për Berishën vlen të krahasohet me situatën e katër viteve më parë dhe pikërisht me ngjarjen e Laçit, ku ditën e zgjedhjeve mbeti i vrarë një simpatizant i LSI-së e ku u tha se tragjedia ndodhi si pasojë e pazarave që LSI kishtë bërë në atë fushatë me blerjen e votës.

Pas vrasjes së Gjon Gjonit, Meta shkoi me urgjencë në Laç, prej nga deklaroi se Berisha e ka për zakon të mos largohet pa gjak nga pushteti.

“Ne kemi fakte që zv.drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit është në funksion të manipulimit të zgjedhjeve dhe të mbrojtjes së kriminelëve dhe banditëve të PD-së, që dalin me armë këtu, gjakosën dhe vranë një qytetar të pafajshëm para kësaj KZAZ-je. Kjo histori ka përfunduar, Sali Berisha nuk është më Kryeministri i Shqipërisë, ai nuk ikën dot nga pushteti pa gjak”, tha Meta në 24 qershor 2013.

Ngjarja e Laçit nuk mori shumë vëmëndjen e krerëve të mazhorancës së re, Rama e Meta sepse ata fituan votat e 1 milion shqiptarëve dhe nisën të qeverisin me entuziazmin e madh të fitores.

Por mbahet mend mirë si një ngjarje që shtohet në listën e konflikteve të shumta zgjedhore ku janë shkak ose pjesë njerëzit e LSI-së.