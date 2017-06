Të rinjtë “idealistë” të LSI

Nga Roland Lami

Në parim mbrohet pikëpamja se konkurrimi i partive të reja në zgjedhje tërheq më shumë vëmendjen dhe interesin e të rinjve krahasuar me grupmoshat e tjera. Thuhet kjo gjë jo vetëm për shkak të karakteristikave psikosociale të kësaj moshe por edhe për atë çfarë po ndodh në perëndim ku lëvizje të shndërruar më pas në parti politike predominohen në mbështetje kryesisht nga të rinj. Mirëpo te ne, të dhënat flasin ndryshe. Pavarësisht se në këto zgjedhje konkurrojnë dy parti të reja “Libra” dhe “Sfida”, përsëri partitë tradicionale vazhdojnë të tërheqin interesin e të rinjve, veçanërisht LSI. Kjo prirje shikohet fare qartë nëse i referohemi: Së pari, numrit të anëtarësisë, ku te LSI bie në sy predominimi i të rinjve krahasuar me grupmoshat e tjera. Së dyti, numri i kandidatëve në listën shumemërore. Te kjo forcë politike bie në sy fakti se janë përsëri të rinjtë ndryshe nga dy forcat e tjera tradicionale politike PD dhe PS, që janë përfshirë në një masë të konsiderueshme. Së treti, nga vëzhgimet në terren konstatojmë se në aktivitete të ndryshme të organizuar nga kjo forcë politike si tubime, mitingje apo takime me elektoratin, grupmosha që dominon pjesën më të madhe të pjesëmarrësve apo simpatizantëve janë të rinjtë. Së katërti, referuar përmbajtjes së ligjërimit të artikuluar nga lidershipi politik në këto aktivitete të rinjtë janë grupmosha më e targetuar në këto aktivitete. Së fundmi, nëse analizojmë natyrën e ligjërimit të kësaj force në fushatë vëren fare qartë artikulime tipike populiste që targetojnë kryesisht një elektorat të painformuar, pa eksperiencë politike, të pavendosur, snob etj. Karakteristika këto që në përgjithësi mishërohen te të rinjtë dhe më pak te grupmoshat e tjera.

Në krahun tjetër, ky orientim i të rinjve në Shqipëri më shumë te partitë tradicionale, sidomos te LSI dhe shumë më pak te parti të sapokrijuara si “Libra” dhe “Sfida” lidhet me një sërë faktorësh socialë politikë dhe ekonomik. Më konkretisht, dëshira për të përfunduar pa shumë mund dhe sakrifica një cikël studimi në Bachelor falë suportit që të jep forumi politik ku aderon; pretendimi për të siguruar një vend pune në administratën publike në mungesë të eksperiencës, kualifikimit të nevojshëm apo asaj që është më e rëndësishmja mungesa e alternativave për punë në treg; ambicia për të kapërcyer shkallët e karrierës në administratën publike në kundërshtim me kriteret, afatet, rregullat, procedurat administrative me synim sigurimin e një pozicioni drejtues me pagë të mirë falë suportit politik, mundësia për të shijuar si punë të parë përvojën si deputet/e në mungesë të respektimit të praktikave më të mira partiake, si: eksperiencë partiake, rrjet social, ekspertizë, garë në disa faza, meritokraci etj.; prirja për t’u bërë person publik në një kohë të shkurtër falë vëmendjes që të kushtojnë kamerat si pasojë e logos partiake që përfaqëson shndërrohen disa prej modeleve të suksesit që ofron LSI.

Ndërkohë, të rinjtë në perëndim për shkak të strukturave të konsoliduara administrative ligjore, ekonomike, morale, si dhe modeleve të suksesit që ka ndërtuar shoqëria për këtë grup moshe edhe nëse dëshirojnë të rinjtë të mbarojnë një Bachelor pa lexuar, një punë në administratë pa iu nënshtruar përmbushjes së rreptë të kritereve formale dhe konkurseve të vazhdueshme, ngjitjes së shkallëve të karrierës pa konsumuar kohën e nevojshme, ekspertizën, kualifikimet e vazhdueshme dhe konkurset e ndryshme, futjen në listën e kandidateve për deputet pa kaluar në shumë filtra, teste apo gara të ndryshme politike brenda forumeve dhe strukturave partiake nuk e realizojnë dot këtë dëshirë. Edhe në ato pak raste që ndodh, njihet si përjashtim jo rregull.

Po ashtu grupmosha, në fjalë për shkak të karakteristikave psikosociale, në perëndim shfaq prirje më shumë drejt antikonformizmit, nevojës për të shprehur identitetin e tyre në publik, orientimin e pakënaqësive më shumë te sistemi se sa te vetja, prirjen e brendshme për të vrarë “Babanë” si strukturë autoritare qoftë kjo prindërore, ligjore, ekonomike apo morale, dëshirën e vazhdueshme për ndryshim apo aventurë etj. Prirje tipike që orientohen drejt vlerave postmaterialiste apo siç njihen ndryshe vetafirmuese. Ndërsa te ne, frakturat që ka sistemi iu lejon partive politike t’i shfrytëzojnë për të stimuluar te të rinjtë për qëllimet e tyre politike vetëm vlerat materialiste apo e thënë ndryshe – vlerat e mbijetesës.

Për sa kohë strukturave të mësipërm iu mbivendoset megastruktura e pushtetit politik, të rinjtë kanë arsye ta orientojnë sjelljen e tyre më shumë drejt partive që kanë akses te ky pushtet dhe garanci që e përdorin këtë të fundit për qëllimet e tyre se sa partive që aspirojnë të sillen ndryshe me pushtetin nesër. Aq më shumë që precedentët e arritjes së suksesit shpejt nëpërmjet politikës janë të shumtë në numër krahasuar me rastet e suksesit që mund të arrihen bazuar në forcat, aftësitë dhe kapacitetet individuale.