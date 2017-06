Sondazhi i ri, analiza gjermane dhe insistimi i Mustafa Nanos

Të gjitha partitë kanë shpallur ambicien e tyre për të dalë forcë e parë në zgjedhje.

Kryeministri Edi Rama ka kërkuar 71 mandate për PS, për të mbajtur e vetme timonin e qeverisë.

Por çfarë mendojnë qytetarët shqiptarë?

Sipas sondazhit të IPR Marketing, 35.5% e votuesve kanë bindjen se asnja nga partitë nuk merr dot më shumë se 70 mandate, 27% mendojnë për PS, 7.8% për PD, asnjë për LSI, ndërsa 29.7 janë shprehur se nuk e dinë.

Ndërkohë fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” ka përgatitur një analizë të gjatë për zgjidhjen e krizës në Shqipëri dhe zgjedhjet që na presin.

“Tani që fushata zgjedhore është në aktivitet të plotë, mbetet për t’u parë se cili do jetë rezultati i zgjedhjeve. Pritshmëritë për rezultatin janë shumë të ndryshme. Sondazhi i parë i publikuar e sheh PS-në e kryeministrit Edi Rama në vendin e parë me 43 përqind, PD-ja në vend të dytë me 36 përqind dhe LSI me 12 përqind. Menjëherë pas publikimit të këtij sondazhi, që konsiderohet serioz, rezultati është vënë në dyshim. Gjithmonë e më shumë po dëgjojmë të flitet për një marrëveshje mes kreut të PD dhe kryeministrit aktual për ndarjen e pushtetit pas zgjedhjeve. Në fund të fundit shpresohet se marrëveshja mes PD dhe PS të kontribuojë për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të drejta”.

Por nëse në analizën gjermane theksohet se ka spekulime se PD e PS do bashkëqeverisin, analisti Mustafa Nano shkruan në Mapo se bashkëqeverisja Rama-Basha është e sigurt.

“Rama e Basha mund të na fshehin detaje të marrëveshjes që kanë bërë me njëri-tjetrin, por nuk na kanë fshehur dot faktin që ata kanë vendosur të qeverisin së bashku pas zgjedhjeve. Puna ua ka dashur të mos e pranojnë publikisht këtë gjë, pasi vetëm kështu do mundin të optimalizojnë rezultatin elektoral (socialistë e demokratë do ishin më të motivuar, nëse nuk do ta dinin se ekziston kjo marrëveshje), por kjo gjë është marrë vesh, tanimë. Nuk kanë mundur ta fshehin. Për ta fshehur, do iu duhej të luanin teatrin e ballafaqimit të fortë elektoral, me akuza, përbaltje, urrejtje, fyerje, tallje, përqeshje, britma, siç kanë bërë gjithnjë deri në momentin që kjo marrëveshje u arrit. Mirëpo ky rol, përveçse do ishte i mundimshëm për secilin syresh, do t’i bënte edhe qesharakë pas zgjedhjeve, kur ata të takoheshin, siç do të takohen, për të formuar qeverinë e tyre të përbashkët,” shkruan Nano.

