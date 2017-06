Si reagojnë njërëzit kur shohin 69-vjeçarin që puthet me 27-vjeçaren

Foto 1 nga 11

Kur vjen puna te dashuria, mosha është vetëm një numër, ose kështu mendojnë shumë persona. Por si do të reagonit nëse do të shikonit një burrë rreth moshës 69-vjeçare në një takim romantik me një femër të re, mjaftueshëm për të qenë mbesa e tij?

Për t`i dhënë përgjigje kësaj pyetje u ideua një ekperiment social duke bërë të mundur një takim romantik midis një burri 69-vjeç Bill dhe Sian, 27 -vjeçare.

Por shumë qytetarë nuk ishin edhe aq të çuditur lidhur me lidhjen e tyre, derisa kishte edhe prej atyre që ishin të bindur se Billi duhet të jetë shumë i pasur pasi që Siani është në lidhje me të.

“Ata duken me të vërtetë të lumtur. Nuk është në të vërtetë vendi im për të gjykuar, ju e dini se çfarë dua të them?”,- tha Tristan, një kalimtar i rastit 23 vjeç.

Ndërsa një burrë 86-vjeçar, i cili nuk pranoi të jepte emrin e tij, ishte gjithashtu mbështetës.

“Unë nuk shoh asgjë të keqe me të, duke siguruar që ata të kujdesen për njëri-tjetrin”,- tha ai. “Nëse janë të martuar ose nëse janë çift, nuk shoh ndonjë problem”./Daily Mail/