Si ndahen mandatet në Durrës: Garë mes ministrave e biznesmenëve

Në Qarkun e Durrësit, tre forcat kryesore politike PS, PD dhe LSI, kandidojnë 5 ministra dhe ish-ministra, si dhe 4 biznesmenë. Në bazë të rezultateve të 2013-s dhe në kushtet kur opozita e bashkuar konkurron nën siglën e PD dhe PS dhe LSI më vete, mandatet do të projektoheshin respektivisht PD 7, PS 6 dhe LSI 1

Nga Fejzi Braushi

Qarku i Durrësit është një tjetër zonë zgjedhore ku pritet të ketë një garë të fortë elektorale. Kjo pasi socialistët do të duan që sërish të ruajnë hegjemoninë e vendosur prej disa zgjedhjesh tashmë të përgjithshme dhe vendore, ndërsa demokratët të rivendosin pozitat e tyre dominuese që i kanë patur disa vite më parë. Gara bëhet edhe më interesante për vetë faktin se LSI edhe pse në këtë qark zotëron një mbështetje të vogël po tenton të prishë rehatinë e dy forcave kryesore politike edhe në këtë qark. Natyrisht përveç shifrave të cilat premtojnë një ballafaqim interesant, zgjedhjet në këtë qark kanë specifikat e tyre që kanë të bëjnë kryesisht me personazhe të njohura politike, por edhe nga fusha e biznesit. Kështu në këtë qark konkurrojnë 5 ministra dhe ish-ministra, si dhe disa biznesmenë të fuqishëm, të cilët na ofrojnë një konkurrim të fortë deri në fund.

Përballja në shifra

Duke iu referuar rezultateve të zgjedhjeve të shkuara parlamentare, mënyrës se si kanë preferuar të konkurrojnë në këto zgjedhje forcat kryesore politike në vend dhe mandateve që ka përcaktuar harta e re elektorale në këtë qark, gara e ardhshme elektorale do të sillte një përmbysje të raportit të mandateve mes dy forcave kryesore politike në vend. Kështu, në rast se llogaritë i bëjmë me rezultatet e zgjedhjeve të shkuara, por duke marrë parasysh faktin që PS konkurron më vete dhe opozita e tëra si një koalicion nën siglën e PD-së, si dhe faktin që këtij qarku i është shtuar 1 mandat më shumë, atëherë PD do të merrte 7 mandate, PS 6 mandate sa mori edhe në zgjedhjet e shkuara dhe LSI prapë 1 mandat. Pra, në rast se PD do të arrijë të menaxhojë situatën dhe të mbledhë votat e të gjitha partive opozitare që kanë pranuar të konkurrojnë nën siglën e saj, atëherë ajo ka shansin që për herë të parë pas disa zgjedhjesh radhazi të mund të dalë forcë e parë jo vetëm sa i përket votave, por edhe të dominojë me mandate deputetësh. Më konkretisht PD përfshi edhe votat e partive që konkurrojnë nën siglën e saj referuar rezultateve të vitit 2013 kanë 66 mijë vota, ndërkohë që PS e cila konkurron e vetme në këto zgjedhje pa asnjë prej aleatëve të saj me peshë do arrinte të merrte vetëm 60 mijë vota. E përkthyer në mandate në kushtet kur Qarkut të Durrësit i është shtuar një mandat më shumë se sa kishte në zgjedhjet e shkuara parlamentare, pra duke kaluar nga 13 mandate në 14, PD do të merrte 7, PS 6 dhe LSI 1. Siç edhe shihet nga votat mandati i 14-të në këtë qark do të luftohet nga PS dhe PD, të cilat në bazë të votave të 2013-s kanë një diferencë prej afro 6 mijë votash. Pra, socialistët duhet të rikuperojnë 6 mijë vota që të tentojnë të marrin të vetëm 7 mandate. Ose një situatë tjetër ku ky mandat do t’iu kalonte socialistëve do të ishte ai ku PS do të kishte një rritje me 3 mijë vota dhe PD do të kishte një rënie me 3 mijë vota. Situata bëhet edhe më e paqartë për shkak se në këtë qark në zgjedhjet e shkuara kanë qenë edhe disa forca të tjera që kanë marrë një numër të konsiderueshëm votash dhe që në këto zgjedhje ose nuk konkurrojnë ose nuk kanë asnjë shpresë për të marrë mandate pasi konkurrojnë më vete. Kështu, një faktor në këtë qark është FRD, e cila në zgjedhjet e shkuara kur në këtë qark konkurronte Gazmend Oketa arriti të marrë 4500 vota. Gjithashtu, një forcë tjetër që ka marrë një numër të konsiderueshëm votash është Aleanca Arbnore Kombëtare. Në kohën kur konkurronte si pjesë e koalicionit me socialistët në 2013 ajo ka marrë 1381. Pra, në kushtet kur FRD nuk ka më atë forcë elektorale në këtë qark dhe kur AAK konkurron më vete duke mos ngjallur më besim për të marrë ndonjë mandat, atëherë votat e tyre mund të shpërndahen te forcat e tjera, çka mund të ndikojnë jo pak në rezultatin final. Ndërkohë që Lëvizja Socialiste për Integrim në këtë qark e ka të sigurt mandatin e saj dhe nuk e rrezikon për asnjë moment. Ai do të rrezikohej vetëm nëse ajo do të kishte një rënie me 3 mijë vota në këtë zonë zgjedhore. Gjë që në fakt është e vështirë të ndodhë në një kohë që LSI pretendon që të dalë forcë e parë në rang republike. Në këto kushte gara mbetet të zhvillohet mes dy forcave kryesore, socialistëve dhe demokratëve.

Përballjet në emra

Socialistët në qarkun e Durrësit paraqiten me një listë me një profil jo të lartë politik, pavarësisht se listën e drejtojnë dy ministre. Lista drejtohet nga ministrja e Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni dhe ajo e Ekonomisë Milva Ekonomi, të cilat edhe pse me pozicione ekzekutive, asnjëra prej tyre nuk i është besuar drejtimi politik i fushatës në këtë qark. Siç dihet në Durrës, PS ka zgjedhur si drejtues politik të gjithë qarkut kreun e Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, të cilit i është besuar suksesi i PS-së në zgjedhjet e ardhshme. Ndërkohë që kryesuesja e listës, Eglantina Gjermeni, ka lënë qarkun e Fierit ku ka qenë zgjedhur në zgjedhjet e shkuara dhe ka kaluar në Durrës, ku mbulon zonën e Krujës dhe të Fushë-Krujës. Ndërkohë që Ekonomi është ngarkuar të punojë në qytetin e Durrësit. Ajo është një njohëse e vjetër e listës zgjedhore në këtë qytet, pasi ka konkurruar edhe më parë në këtë zonë duke përfaqësuar atëherë një tjetër parti politike. I treti në listën e PS-së në këtë qark është një nga biznesmenët e njohur në vend, Fidel Ylli, i cili pas dy mandatesh në zonën e Beratit kësaj here ka kaluar në Durrës. Ai ka marrë përsipër fushatën në zonat rurale, përfshi: Ishmin, Sukthin e Manzën. Ilir Ndraxhi, biznesmen i njohur në tregtim, magazinim, ambalazhim në fusha të ndryshme, si: industri, hidrosanitare etj. Ndraxhi mbulon zonën e Shijakut, ku konkurron me një tjetër kandidat të fortë në këtë zonë që është kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, i cili konkurron nën siglën e PD-së. Në listën fituese të PS-së konkurron edhe Rolant Xhelilaj, i cili më parë ka mbajtur pozicionin e Prefektit të Qarkut të Durrësit. Ai është ngarkuar të mbulojë zonën rurale të Durrësit dhe kryesisht atë që përfshinë Sukthin e Manzën. Jurgis Çyrbja renditet i gjashti në listën e PS-së dhe ka mundësi të mëdha që të jetë pjesë e parlamentit të ardhshëm. Ai më përpara ka mbajtur pozicionin e drejtorit të hipotekës së Durrësit, detyrë në të cilën qëndroi deri në nëntor të vitit 2015, kohë kur këtë institucion do ta merrte LSI.

Ndryshe nga socialistët, demokratët në këtë qark kanë një përfaqësim të lartë politikë, duke përfshirë në lista edhe kreun e grupit parlamentar Edi Paloka. Gjithsesi, kryesimi i listës i është besuar kryetarit të komanduar të PD-së në qytetin e Durrësit, Oerd Bylykbashi, i cili vitet e fundit ka shënuar një ngjitje të shkallëve në hierarkinë politike, kjo edhe për shkak të njohjes shumë të mirë të fushës juridike, ku dhe i janë besuar disa beteja të forta që kanë të bëjnë me çështje të kësaj fushe përfshi edhe Reformën në Drejtësi. Atij i është ngarkuar të mbulojë fushatën në qytetin e Durrësit. Pas tij në listë është renditur një emër jo shumë i njohur për publikun, Fatbardha Kadiu. Ajo vjen nga auditorët e universitetit dhe mban gradën shkencore profesore e asociuar. Edhe Kadiut, ashtu si edhe Bylykbashit i është ngarkuar të punojë me zonën e qytetit të Durrësit. I treti në listën e PD-së është renditur Edi Paloka, një figurë e fortë e demokratëve për shkak se në 4 vitet e fundit ka drejtuar edhe grupin parlamentar. Paloka vjen në këtë qark pasi la Tiranën ku u zgjodh 4 vjet më parë. I katërti në listën e demokratëve është ish-ministri i Ekonomisë, Florion Mima. Ndërkohë që i pesti është renditur një nga pikat më të forta të kësaj liste, kreu i PAA-së, Agron Duka. Duka ka marrë përsipër të mbulojë zonën e Shijakut, ku dhe gëzon mbështetjen më të madhe si dhe zonat e Sukthit dhe Manzës. Duka në zgjedhjet e shkuara kandidoi në listat e PR-së dhe falë mbështetjes së tij që ka në këtë zonë arriti të sigurojë afro 11 mijë vota, të mjaftueshme për t’u zgjedhur deputet edhe nëse do të kandidonte më vete. PD ka përfshirë në listën e saj fituese në këtë qark edhe ish-kreun e policisë rrugore dhe asaj bashkiake të Tiranës, Vullnet Topallin. Ndërkohë që në një pozicion të diskutueshëm fituesi është edhe Enri Çeno, që vjen nga forumi rinor demokrat.

LSI duke qenë se në këtë qark gëzon një mbështetje më të vogël krahasuar me qarqet e tjera, ka preferuar që fushatën e saj t’ia besojë tërësisht ministrit të Mjedisit, Lefter Koka. Koka drejton listën në këtë qark dhe pritet që të jetë i vetmi kandidat nga lista e LSI-së që zgjidhet deputet në këtë qark. Listën e pason zëvendësministrja e Arsimit, Nora Malaj, e cila duket se ka fare pak shanse që të zgjidhet deputete. I treti në listën e LSI-së gjendet Flamur Gjuzi, i cili ka mbajtur pozicionin e drejtorit të ALUIZNI-t në këtë qark.

Som

Lëvizja Socialiste për Integrim në këtë qark e ka të sigurt mandatin e saj dhe nuk e rrezikon për asnjë moment. Ai do të rrezikohej vetëm nëse ajo do të kishte një rënie me 3 mijë vota në këtë zonë zgjedhore. Gjë që në fakt është e vështirë të ndodhë në një kohë që LSI pretendon që të dalë forcë e parë në rang republike

Ndarja e mandateve

PD 7

PS 6

LSI 1

Që një forcë politike të marr mandate duhet të marrë të paktën 8700 vota