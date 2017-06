Rrëfimi shokues: Pashë dikë me thikë rreth 25 cm që po therte njerëzit

Natalie dhe Ben po vinin në hyrje të nëntokës në rrugën e lartë të qytetit kur panë shumë njerëz që vraponin.

Çifti i martuar dëshmoi që dikush ishte therur.

Ben tha: “Pashë një burrë me ngjyrë të kuqe me thikë mjaft të madh, nuk e di matjen por mendoj se ndoshta ishte rreth 10 inç (25 cm). Ai po therte një njeri … ai e gjuajti me thikë rreth tri herë në mënyrë të qetë.

“Dukej se ai po përpiqej të intervenonte, por nuk kishte çfarë të bënte, ai ishte duke u qëlluar mjaft ftohtë dhe u rrëzua në tokë.

Sulmuesi dhe një burrë tjetër u larguan mjaft “me guxim”,pastaj dëgjuam tri të shtëna me armë