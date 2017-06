Ronaldo kthehet aty ku nisi: Dhe një qasje filozofike për sfidën

Foto 1 nga 9

Bota mban frymën sonte!

Reali i Madridit do përballet me Juventusin në finalen e Champions League në Kardif të Uellsit.

Vëmendja është përqendruar tek Cristiano Ronaldo, ylli portugez i Madridit.

Trajneri i tij, Zinedine Zidane ka thënë se Ronaldo e ka kaluar atë si futbollist më i mirë.

Ronaldo do rikthehet në Kardif, aty ku 13 vite më parë ai nisi rrugën e trofeve të mëdhenj.

Në vitin 2004 fitoi për herë të parë kupën FA me Mançesterin dhe sonte shpreson të koleksionojë trofeun e 20-të, një rekord.

Edhe Shqipëria është përfshirë në ethet e kësaj sfide.

Pedagogu dhe filozofi Klementin Mile ofron një qasje ndryshe për këtë ndeshje.

“Juventini është kolektivist, e koncepton veten gjithmonë në komunitet, me fije të shumta që e lidhin me të tjerët. Në këtë kuptim juventini instanton idenë e publikes. Ja ç’thotë Alvaro Morata, futbollist që ka bërë udhëtimin nga Reali te Juventusi e pastaj prapë te Reali e që, për këtë arsye, mund të merret si një lloj antropologu: “Te Juventusi nuk është askush në dhomën e zhveshjes që të ndihet më i rëndësishëm se të tjerët. Këtu ha me të gjithë, flet më të gjithë, bën një jetë normale”. Madrileni, nga ana tjetër, është individualist. Kjo nuk duket vetëm në politikat e klubit të Realit për të afruar individët më të spikatur në lojën e futbollit, por edhe në trajtimin thellësisht të diferencuar të futbollistëve në klub. Madrileni jo vetëm që e pranon këtë situatë, por madje e kërkon,” shkruan Mile.

