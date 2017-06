Reagon Basha: Rama puthi Republikën e Re, Meta u bie daulleve të…

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nga Kamza është shprehur se Edi Rama meqë nuk arrti dot te mposhte Republikën e Re e përqafoi atë dhe me 17 maj firmosi kapitullimin e Republikës së vjetër.

“Ju nuk e keni humbur kurrë besimin dhe unë kurrë nuk e kam humbur besimin tek ju. Republika e Re është fundi i republikës së politikaneve qe kanë shtrirë duar tek fruta e pemës së demokracisë duke mos lënë tjetër që të bashkohet.

Republika e Re është fundit i politikaneve të korruptuar dhe inkriminuar.

Republika e Re është vendi ku vendoset njëherë e përgjithmonë standardi evropian. Ai është që populli kontrollon politikanë dhe jo politikanet popullin.

Më 18 maj Republika e vjetër kapitulloi.

A ua kishte marrë mëndja që brenda 100 ditësh që Edi Rama do të firmoste kapitullimin e Republikës së vjetër?

A au kishte marrë mëndja që do të bënte fushatë me dy gishta lart?

U përpoq që të kafshonte Republikën e Re, qe ta mposhte, por mesa duket e ka kuptuar atë fjalën popullore: “Kur nuk e kafshon dot puthe”.

Rama del dhe shfaqet me barcaleta dhe me daulle. Daulleve u bie dhe Ilir Meta, por ai u bie daulleve të hallit. Rama nuk guxon të bëjë bilancin se del me buzë të kuqe se çorapet e kuqe i ka” tha Basha.