Rama: Zgjedhjet nuk janë për t’i gjetur punë Lulit

Takimin e radhës elektoral, kryeministri e ka zhvilluar me banorët e Pukës.

Edi Rama kërkoi edhe votën e demokratëve, pasi sipas tij, zgjedhjet nuk janë për t’i gjetur punë Lulzim Bashës.

Përpara banoreve te Pukës, Rama nuk e kurseu ironinë për kundërshtarin e tij.

Shefi i qeverise tha se fituesi i 25 qershorit, do t’i japë Shqipërisë dinjitetin e duhur dhe shqiptarët në rajon do të ndjehen me mire.

Rama premtoi investime te mëdha ne Puke, për ta shndërruar atë ne një destinacion për turizmin.