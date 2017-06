Rama tregon përse e bëri spotin si polic

Kryeministri Edi Rama u përgjigjet kritikave për spotin e shumëkomentuar ku ai shfaqet nga një makinë policie me një bllok gjobash në dorë.

“Ai është një episod i shkurtër filmik. Kam përdorur një makinë policie? Po pse edhe në filma makina të vërteta policie përdoren?



Ka pasur kritika për frazën se gjobat përdoren për investime.



Kjo është një tjetër mënyrë e papërshtatshme për t’iu qasur mesazhit.

Mesazhi nuk është ky.



Unë kurrë nuk do kem mundësinë që të bëj një gjë me sukes dhe të mos kritikohem pa sukses.

Unë do të vazhdoj në rruhgën time” – tha Rama.